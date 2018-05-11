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Норильчанин выиграл в лотерею 23 миллиона рублей
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Норильчанин выиграл в лотерею 23 миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: Красноярские новости
Житель Норильска выиграл в лотерею более 23 млн рублей, сообщают Sibnovosti.ru.
Этот выигрыш — суперприз 8427-го тиража «Гослото „5 из 36“, розыгрыш которого состоялся 8 мая.
Выигранная сумма — самая крупная за всю весну этого года и рекордная для Красноярского края. При розыгрыше государственных лотерей 130 жителей региона раньше выигрывали суммы более 100 тыс. рублей, в том числе шестеро — миллион и больше. Однако столь крупную сумму никому из красноярцев выиграть до сих пор не удавалось.
Напомним, месяц назад житель Краснояркого края лишился выигрыша в 400 тыс. рублей из-за долгов: приставы списали деньги с его счета.
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