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Банк «Левобережный» предложил участникам ВЭД сервис «Личный кабинет»
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Банк «Левобережный» предложил участникам ВЭД сервис «Личный кабинет» 

Банки.ру 3 часа назад
Банк «Левобережный» предложил новый сервис «Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности». Сервис разработан для компаний, работающих по экспортному и импортному направлению, указано в сообщении кредитной организации.
Там подчеркивается, что с помощью сервиса клиенты банка — участники ВЭД могут, в частности, значительно упростить свою ежедневную работу в рамках действующего в России валютного законодательства. «Личный кабинет» позволяет отказаться от ручного учета валютных операций; своевременно принимать меры для предотвращения нарушений валютного законодательства (173-ФЗ); следить за сроками исполнения обязательств; контролировать сроки представления документов в банк.
Через онлайн-кабинет можно получить важную информацию различного рода, например перечень потенциальных нарушений и информацию о штрафах за нарушения; список контрактов с иностранными контрагентами с указанием сроков и сумм исполнения обязательств; список поступлений по экспортной выручке, по которым нужно представить документы в банк; список платежей или подтверждающих документов по контрактам; сведения о лимитах отправки платежей в иностранной валюте; информацию о датах праздников иностранных государств.
Кроме того, в «Личном кабинете» можно получить ведомость банковского контроля и просмотреть сальдо расчетов по контрактам и договорам. Здесь же можно ознакомиться со справочной информацией для предотвращения нарушений валютного законодательства. Все данные из онлайн-кабинета можно выгрузить в Excel.
«Личный кабинет» представлен в двух версиях: стандартной (с неполным функционалом) и продвинутой (с расширенным функционалом). Доступ к сервису может быть предоставлен любому количеству сотрудников компании. Пользоваться сервисом можно в любое время суток.
Чтобы подключить услугу, представитель компании — клиента банка должен подать заявку на предоставление доступа в «Личный кабинет» по ВЭД. Тарифы представлены на сайте «Левобережного».
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