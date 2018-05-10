Резинка по цене стеклопакета: уральских пенсионеров развели на ремонт, напугав их плесенью в окнах

Жители Свердловской области начали жаловаться на действия компаний, которые предлагают услуги по обслуживанию пластиковых окон. Бизнесмены делают бесплатную диагностику, а после проводят простой ремонт, который оценивают в круглую сумму. Часто на это попадаются пенсионеры, к которым продавцы втираются в доверие и оформляют на них кредиты.

Пенсионерка из Верхней Пышмы Лидия Тере узнала, что у нее есть кредит на 160 тысяч рублей, когда ей позвонили из банка из-за якобы пропущенного платежа. Как оказалось, кредит 76-летней женщине оформили в компании, которая проводила бесплатный осмотр, а затем и ремонт окон в квартире. Это уже позже выяснила ее внучка Алена Ахмадиева.

По ее словам, пожилой женщине позвонили из екатеринбургской компании «Технология уюта» и предложили провести сервисное обслуживание окон. Представитель компании, придя в квартиру к Лидии Николаевне, нашел в ее пластиковых окнах существенные недостатки. Стоимость их устранения он оценил в 26 тысяч рублей. Бабушка согласилась. Но, по словам внучки Лидии Николаевны, в итоге пенсионерке лишь заменили резиновые уплотнители на окнах.

Через неделю представитель фирмы вновь приехал в гости к Лидии Николаевне для проверки недавней работы. В это время у пенсионерки намечался ремонт в ванной и в квартире находились стройматериалы. Сотрудник «Технологии уюта» их заметил и тут же предложил положить в ванной плитку, оценив эту услугу в 34 тысячи рублей.

У Лидии Николаевны таких денег не было, и сотрудник фирмы предложил ей оформить рассрочку, по которой она будет отдавать всего 1,5 тысячи в месяц. Пенсионерка согласилась, и ей за два дня положили плитку. После чего сказали, что нужно съездить в офис и подписать акт выполненных работ.

— Представитель фирмы посадил ее в свою машину и отвез в офис, где бабушка всё подписала, затем привез обратно. Через неделю ей позвонили из банка и сказали о пропущенном платеже в 9,2 тысячи рублей по кредиту. Бабушка сказала, что не брала кредитов, но представитель банка сообщил ей о том, что у нее кредит на сумму 160 тысяч рублей под 30% годовых, — рассказала Алена Ахмадиева.

После этого женщина рассказала о фирме своей внучке. А та, недолго думая, отправилась вместе с бабушкой в полицию, чтобы написать заявление. По мнению внучки, в отношении ее бабушки фирма «Технология уюта» совершила мошенничество. Сейчас кредитный договор находится у полицейских. Но у женщины остался акт выполненных работ.

— Сначала дали ей договор на одну сумму, но потом поняли, что она не умеет читать (Лидия Николаевна выросла в тяжелое послевоенное время, читать она толком не научилась. — Прим. ред.), и подсунули договор уже на другую. За укладку одного квадратного метра плитки они берут 3800, а за установку ванны — 34! У них что, итальянские мастера ее кладут?! — возмущается Алена.

В полиции E1.RU подтвердили, что проверка по заявлению пенсионерки ведется.

— Заявление от пенсионерки по факту случившегося зарегистрировано. Сейчас по данному факту проводят проверку сотрудники уголовного розыска. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — рассказали E1.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Оказалось, что это не единственный случай, когда пенсионеры переплатили компании за ремонт окон. Так, 82-летней пенсионерке из Верхней Пышмы сотрудник «Технологии уюта», по словам ее внучки, поменял уплотнительную резинку на пластиковом окне. Эту услугу фирма оценила в 6240 рублей. По мнению Марии Николаевой — родственницы женщины, продавец воспользовался возрастом пенсионерки и за немалые деньги продал ей абсолютно ненужную услугу. Сейчас женщина собирается написать заявление в полицию.

Некоторым пенсионерам повезло больше — они успели расторгнуть кредитный договор до того, как фирма оказала услуги.

На 76-летнюю бабушку Ирины Банис сотрудник фирмы оформил кредит на общую сумму 44 860 рублей. С учетом процентов за три года она должна была выплатить банку 65 тысяч рублей.

— Позвонили ей на домашний телефон. Сказали, что приедут, смажут окна и проведут бесплатную диагностику. Когда приехали, начали рассказывать сказочные истории о том, что в уголках окон скапливается плесень, которую обязательно нужно промывать, — рассказала Ирина.

По ее словам, заодно представитель компании предложил пенсионерке почистить старый холодильник, рассказав, что там много вредоносных грибков.

Поскольку денег, которые озвучил специалист, у женщины не было, он повез ее в Екатеринбург для оформления кредита. Когда Ирина узнала о том, что на ее бабушку оформили кредит, она немедленно поехала в офис фирмы, где ей со скандалом, но все-таки удалось расторгнуть договор. Теперь ее семья ничего не должна банку. По словам женщины, когда она пришла в офис компании, там было еще два человека, которые тоже требовали расторгнуть договор на ненужные услуги.

Корреспондент E1.RU попытался связаться с директором компании Павлом Кочневым. Но трубку он не взял.

После звонка в саму компанию в редакцию обратился мужчина, представившийся сотрудником «Технологии уюта» Владимиром. По его словам, описанная ситуация с Лидией Тере стала для них сюрпризом — все решения женщина принимала сама.

— Договор исполнен в полном объеме, в четверг (3 мая) был завершен окончательный этап. Все работы она принимала лично. На тот момент ее всё устроило. Договор женщина заключала в присутствии своего супруга (ему 80 лет. — Прим. ред.), — объяснил Владимир

По словам Алены Ахмадиевой, которая 8 мая в очередной раз пришла в офис компании, чтобы расторгнуть договор, в этот момент там находилось еще несколько пенсионеров, которым менеджеры «Технологии уюта» активно предлагали различные услуги.