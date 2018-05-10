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Самарский филиал Россельхозбанка увеличил кредитование малого и среднего бизнеса области
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Самарский филиал Россельхозбанка увеличил кредитование малого и среднего бизнеса области 

Волга Ньюс 37 минут назад
«Финансовая поддержка банка дает возможность заблаговременно подготовить необходимую технику для посевных работ, приобрести семена, средства защиты растений, удобрения, ГСМ, а также материалы для ремонта оборудования, закупить корма, молодняк сельскохозяйственных животных и решить другие текущие задачи. Преимуществами продуктов банка являются гибкий подход к обеспечению, конкурентоспособные процентные ставки, а также возможность отсрочки погашения основного долга. Комиссии за выдачу и обслуживание кредита отсутствуют. Мы уверены, что, как и в прошлые годы, благодаря кредитной поддержке нашего банка аграрии вовремя и в полном объеме завершат посевную кампанию, и, самое главное, смогут заложить хорошую базу для высокого урожая», — подчеркнул директор Самарского филиала Раиль Багдалов.
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