Минфин выступает против запрета на валютное кредитование

Министерство финансов РФ выступает против запрета на валютное кредитование, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы замглавы ведомства Алексей Моисеев.
«Основная мера должна быть регуляторного характера, при этом не надо запрещать валютное кредитование, даже ипотеку валютную не надо запрещать, потому что бывают ситуации, когда людям это удобно и выгодно. Например, моряк, который получает доход в иностранной валюте. Запрещать ему будет неправильно», — сказал Моисеев.
При этом, по его словам, Минфин поддерживает политику ЦБ по ужесточению регулирования валютного кредитования.
«В целом надо понимать, что риски, конечно же, высокие. Поэтому политика Центрального банка по увеличению резервирования для валютных кредитов, на мой взгляд, очень адекватна», — отметил чиновник.