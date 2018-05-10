Как сэкономить на покупке iPhone с помощью кэшбэка

В последнее время все чаще можно увидеть предложения о том, что некая компания продает тот или иной товар, а после этого возвращает на счет покупателя определенную часть его цены. Сейчас это уже не вызывает подозрения, поскольку с кэшбэком стали знакомы многие и успешно пользуются различными сервисами, чтобы получить своего рода дополнительную скидку на товар. И iPhone — не исключение.

Что такое кэшбэк

Это денежная сумма, которая возвращается покупателю после покупки товара в качестве бонуса (словно забытая купюра в тысячу рублей, которую нашли в старой зимней куртке). Причем видов кэшбэка существует несколько, и один из самых распространенных — кэшбэк-сервисы. Такая площадка получает вознаграждение за совершенные покупки в интернет-магазинах, сотрудничающих с ним. После чего часть этого вознаграждения он возвращает покупателю, а небольшую часть оставляет себе, что и является его заработком.

Выбрав такую схему, вы получаете именно живые деньги, а не какие-то купоны или сертификаты на покупку ненужных вам товаров. Удобно, поскольку покупки на знаменитой китайской платформе становятся актуальнее с каждым днем.

Как еще можно сэкономить

Своего рода кэшбэком является, например, начисление баллов на карту лояльности за каждую покупку бензина на АЗС. В этом случае скидка, как правило, не очень большая — бонусные баллы чаще всего приравнивают к скидке в 1-2 рубля за литр бензина. Но если сложить всю выгоду, которую можно получить за месяц заправки в одной сети АЗС, на выходе имеем экономию нескольких литров бензина — еще 100 километров пробега.

А если добавить к этому дебетовую банковскую карточку с подключенной программой кэшбэка, можно снизить цену на бензин еще сильнее — до уровня 2015-2016 года. Впрочем, не одними заправками выгоден кэшбэк: есть множество предложений от банков, когда за любые покупки дают 1% кэшбэка, который возвращают в конце месяца прямо на карту. Кто-то начисляет виртуальные рубли, которые впоследствии приравниваются к настоящим, но чаще всего на карту «падают» реальные деньги. Таким образом банк стимулирует своих клиентов пользоваться своими картами и выражает свою благодарность.

А что с iPhone?

Можно, конечно, попробовать накопить на новенький iPhone с помощью кэшбэка от банка, но даже при активных тратах в месяц таким образом можно заработать около 2 тысяч рублей — собирать даже на iPhone 8 придется несколько лет. Поэтому сами магазины российской розницы предлагают сэкономить при помощи кэшбэка: тот же МТС возвращает деньги при покупке практически любого смартфона дороже 15 000 рублей. И не какие-то бонусные баллы, которые сгорают через месяц, а настоящие деньги — они приходят на специальный электронный кошелек, который так и называется — «Кошелек МТС Деньги».

Для магазина это способ отблагодарить покупателя за выбор, для самого покупателя — возможность в прямом смысле получить неплохую скидку на смартфон. Так, при покупке iPhone SE на 32 ГБ дают 2000 рублей кэшбэка, iPhone 7 на 32 ГБ — 4000 рублей, а Galaxy S8 Plus от Samsung — 6000 рублей.

Кэшбэком можно воспользоваться для оплаты любых услуг, необходимых в повседневной жизни: пополнять счета мобильных телефонов, оплачивать услуги и счета, погашать кредиты, а также оплачивать покупки в магазинах, просто прикладывая смартфон к кассовому терминалу. Кстати, деньги всегда можно вывести с кошелька на свою банковскую карту. Ну или взять и потратить все на покупку аксессуаров для своего нового смартфона. Срок проведения акции — до 31 мая.