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Госдума ратифицировала налоговую конвенцию между Россией и Бельгией
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Госдума ратифицировала налоговую конвенцию между Россией и Бельгией 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Ратифицированная Госдумой конвенция об избежании двойного налогообложения между Россией и Бельгией будет способствовать обмену инвестициями и препятствовать уклонению от налогов.
По словам замминистра финансов Илья Трунина, Правительство внесло на ратификацию новую конвенцию об избежании двойного налогообложения. Конвенция, которая действовала до этого, была подписана в 1995 году. Новый документ направлен на предотвращение уклонения от налогообложения, подчеркнул Илья Трунин.
По его словам, конвенция будет способствовать инвестициям в Бельгию и в Россию без кого-либо ущерба для наших государств. В документе сохраняется действующий режим налоговых льгот, и вводятся нормы, противодействующие незаконной минимизации налогов. В конвенции также говорится об обмене информацией между странами.
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