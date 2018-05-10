Госдума ратифицировала налоговую конвенцию между Россией и Бельгией

Ратифицированная Госдумой конвенция об избежании двойного налогообложения между Россией Бельгией будет способствовать обмену инвестициями и препятствовать уклонению от налогов.

По словам замминистра финансов Илья Трунина, Правительство внесло на ратификацию новую конвенцию об избежании двойного налогообложения. Конвенция, которая действовала до этого, была подписана в 1995 году. Новый документ направлен на предотвращение уклонения от налогообложения, подчеркнул Илья Трунин

По его словам, конвенция будет способствовать инвестициям в Бельгию и в Россию без кого-либо ущерба для наших государств. В документе сохраняется действующий режим налоговых льгот, и вводятся нормы, противодействующие незаконной минимизации налогов. В конвенции также говорится об обмене информацией между странами.