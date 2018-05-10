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Как за пять минут вернуть «проглоченную» банкоматом карту
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Как за пять минут вернуть «проглоченную» банкоматом карту 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник одного из банков рассказал порталу Lifter о трюке, который позволит извлечь из банкомата застрявшую карточку.
По его словам, достаточно просто удерживать клавишу «Отмена» три-пять минут. В результате «зависшее» устройство предложит отменить операцию. В этот момент, не снимая пальца с кнопки, следует другой рукой нажать «Да», после чего «проглоченная» карта вернется владельцу.
Есть и другой вариант возврата застрявшей карты — в течение 10 минут банкомат может перезагрузиться самостоятельно.
В конце января СМИ сообщили, что в России начали появляться фальшивые банкоматы. По словам Андрея Гайко, представителя компании Digital Security, занимающейся аудитом информационной безопасности, это ранее бывшие в употреблении обычные банкоматы, которые при усилиях со стороны преступников «мимикрируют» под устройство существующего банка, однако при вводе пользователем карты и наборе пин-кода, экран банкомата сообщает о невозможности быть обслуженным, а данные карты попадают к мошенникам.
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