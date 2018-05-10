Как за пять минут вернуть «проглоченную» банкоматом карту

Сотрудник одного из банков рассказал порталу Lifter о трюке, который позволит извлечь из банкомата застрявшую карточку.

По его словам, достаточно просто удерживать клавишу «Отмена» три-пять минут. В результате «зависшее» устройство предложит отменить операцию. В этот момент, не снимая пальца с кнопки, следует другой рукой нажать «Да», после чего «проглоченная» карта вернется владельцу.

Есть и другой вариант возврата застрявшей карты — в течение 10 минут банкомат может перезагрузиться самостоятельно.