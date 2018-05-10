Ломбарды не хотят попасть в кредитную историю

Проект закона, обязующий ломбарды наряду с другими кредиторами присваивать договорам займа уникальный идентификатор и передавать данные по ним в бюро кредитных историй (БКИ), вызвал серьезные опасения участников ломбардного рынка. Если он будет принят, из-за особенностей работы ломбардов большая часть их клиентов испортят себе кредитную историю и будут вынуждены обращаться в неподконтрольные ЦБ скупки и комиссионки. Сами ломбарды лишатся более трети клиентов, части из них придется уйти с рынка, пишет "Коммерсантъ"

Ассоциация развития ломбардов написала письмо министру финансов Антону Силуанову с просьбой отказаться от внесения изменений в закон «О кредитных историях», согласно которым ломбарды должны присваивать своим договорам уникальный идентификатор и передавать данные о выданных займах в БКИ. Данный законопроект был разработан Минфином совместно с Банком России для исключения дублирования данных в кредитных историях и в будущем оптимизации расчета показателя долговой нагрузки гражданина.

Как следует из письма, на которое ссылается «Ъ», предлагаемые изменения не учитывают, что сумма требований ломбарда к заемщику ограничена стоимостью переданной в залог вещи. В соответствии с законом «О ломбардах», после продажи невостребованной вещи требования ломбарда к заемщику или поклажедателю погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации невостребованной вещи, недостаточна для их полного удовлетворения. Таким образом, даже при невозможности заемщика погасить сумму займа ломбард не вправе требовать с него дополнительных выплат, поскольку ломбард удовлетворяет свое требование к заемщику за счет реализации залога.

Стандартный срок займов в ломбардах обычно не превышает одного месяца. При этом, по оценкам участников рынка, около 30% клиентов ломбардов изначально не планируют гасить заем. Половина граждан, которые возвращаются за своей вещью, делают это в льготный месяц после истечения срока займа, когда ломбард не вправе реализовать изделие, но фактически просрочка займа уже началась. По словам председателя Ассоциации развития ломбардов Сергея Соковникова, распространение на ломбарды действия данного законопроекта — это двойной удар