Точка роста: о готовности общества к повышению пенсионного возраста рассказал эксперт

Общество готово в целом к повышению пенсионного возраста, решение по этому вопросу назрело, хотя сам процесс реализации должен быть постепенным. Такое мнение высказал доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

Правительство намерено внести предложения по вопросу пенсионного возраста, возможно, это произойдет до конца текущего месяца.

Ранее в Думе Дмитрий Медведев , комментируя свое переназначение на премьерский пост, коснулся и темы повышения пенсионного возраста.

"Прежние рамки принимались очень давно. Я напомню, что это, по сути, было в 30-е годы прошлого века. Средняя продолжительность жизни в тот период была в районе сорока лет, и с тех пор жизнь в стране изменилась, изменилась, безусловно, в лучшую сторону. У нас изменились и условия, и возможности, и желания людей трудиться, и период активной жизни, поэтому решение принимать необходимо, но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно", — сказал Медведев.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин , комментируя слова Медведева, предположил, что повышение пенсионного возраста будет идти по схеме, предложенной в свое время Алексеем Кудриным

Сегодня возраст выхода мужчин на пенсию — 60 лет, женщин — 55. Центр стратегических разработок под руководством Кудрина предлагал постепенно повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет у женщин и 65 у мужчин.

По словам Шеина, скорее всего, речь идет о постепенном повышении — не сразу на пять и восемь лет, а постепенном увеличении возраста на полгода каждые полгода. Таким образом пенсионный возраст будет увеличен на пять и восемь лет к 2023 году.

"Текст законопроекта уже есть, вноситься он будет в ближайшее время и, скорее всего, до конца мая", — приводит Regnum слова депутата.

Покрыть дефицит Пенсионного фонда

Проект по повышению пенсионного возраста будет реализован, но будет реализован именно постепенно. Такого подхода, кстати, придерживалось большинство стран, говорит Алисен Алисенов.

"Если мы посмотрим на политику Минфина , то увидим, что любое увеличение средств для реализации тех или иных проектов идет за счет налоговых доходов граждан. Но так как эта сфера наиболее чувствительна, дефицит бюджета Пенсионного фонда планируется покрыть как раз за счет роста пенсионного возраста. При этом надо понимать, что есть другие методы увеличения доходов бюджета", — сказал эксперт, сравнив эту ситуацию с партнером России по ЕАЭС Казахстану , где делают ставку на увеличение масштаба налоговой базы за счет введения низких ставок, за счет предоставления льгот и преференций компаниям.

Ожидаемый шаг При этом в сегодняшних российских реалиях других способов покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда, как с помощью повышения пенсионного возраста, не просматривается. Сам шаг Алисен Алисенов не считает неожиданным, со стороны правительства и Минфина это было ожидаемо.

"Но хотелось бы, чтобы добивались бы успехов за счет стимулирования экономического роста. Налоговая нагрузка на бизнес у нас одна из самых высоких в ЕАЭС — по итогам 2017 года, 35,3% от ВВП. В том же Казахстане — 11,5%, например. При этом никаких проблем в плане собираемости налогов там нет", — отметил эксперт.

По мнению Алисенова, перемены в этом вопросе назрели и решения могут быть приняты в ближайшее время, тем более что определенное понимание в обществе и в экспертной среде существует и проблем быть не должно. «Другое дело, что процесс реализации проекта повышения пенсионного возраста действительно должен быть постепенным», — заключил эксперт. Принятие решения, считает он, должно сопровождаться разъяснительной работой, нужно донести до россиян, что альтернативы ему нет.