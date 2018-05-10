В Госдуме предложили сократить срок заключения договора ОСАГО до одного дня

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ЛДПР ) выступил с инициативой сократить срок заключения договора ОСАГО до одного дня. Об этом он сообщил журналистам.

«Мы предлагаем сократить срок заключения договора ОСАГО между страховщиком и страхователем. Сегодня там, по-моему, две недели минимальный срок. Мы предлагаем дать такое право, начиная от одного дня», — заявил Я. Нилов.

При этом он отметил, что данная услуга доступна туристам при выезде за границу. «Если человеку нужно использовать свое транспортное средство один день, почему он не может на один день заключить такой договор? Если выезжает турист за границу, он может заключить на один день договор страхования? Может. Почему нельзя такое же право предоставить и автомобилистам?», — пояснил Я. Нилов.

Обязательное страхование осуществляется владельцами транспортных средств путем заключения со страховщиками договоров обязательного страхования, в которых указываются транспортные средства, гражданская ответственность владельцев которых застрахована. Договор обязательного страхования заключается в отношении владельца транспортного средства, лиц, указанных им в договоре обязательного страхования, или в отношении неограниченного числа лиц, допущенных владельцем к управлению транспортным средством в соответствии с условиями договора обязательного страхования, а также иных лиц, использующих транспортное средство на законном основании.