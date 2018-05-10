Ещё
В Госдуме предложили сократить срок заключения договора ОСАГО до одного дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили сократить срок заключения договора ОСАГО до одного дня 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил с инициативой сократить срок заключения договора ОСАГО до одного дня. Об этом он сообщил журналистам.
«Мы предлагаем сократить срок заключения договора ОСАГО между страховщиком и страхователем. Сегодня там, по-моему, две недели минимальный срок. Мы предлагаем дать такое право, начиная от одного дня», — заявил Я. Нилов.
При этом он отметил, что данная услуга доступна туристам при выезде за границу. «Если человеку нужно использовать свое транспортное средство один день, почему он не может на один день заключить такой договор? Если выезжает турист за границу, он может заключить на один день договор страхования? Может. Почему нельзя такое же право предоставить и автомобилистам?», — пояснил Я. Нилов.
Обязательное страхование осуществляется владельцами транспортных средств путем заключения со страховщиками договоров обязательного страхования, в которых указываются транспортные средства, гражданская ответственность владельцев которых застрахована. Договор обязательного страхования заключается в отношении владельца транспортного средства, лиц, указанных им в договоре обязательного страхования, или в отношении неограниченного числа лиц, допущенных владельцем к управлению транспортным средством в соответствии с условиями договора обязательного страхования, а также иных лиц, использующих транспортное средство на законном основании.
Агентство «Москва»: последние новости
Исследование: Самая дорогая квартира на ул. Тверская стоит 620 млн руб. В Госдуме призвали скорректировать действующую пенсионную систему В «Справедливой России» предложили ввести почасовую оплату вместо МРОТ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80392
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО115
Медведев предложил Дворковичу новую должность145
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1251
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом82
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение