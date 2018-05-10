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Железноводск оказался самым дешёвым курортом на Ставрополье
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Железноводск оказался самым дешёвым курортом на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Железноводск вошёл в топ-3 городов России для бюджетного отдыха по данным сервиса бронирования отелей Tvil.ru.
Рейтинг составили по данным запросов и броней жилья для отдыха в городах с населением менее 25 тысяч человек с 8 по 10 мая 2018 года. На первом месте оказался Судак в Крыму, где проживание обходится дешевле 1 000 рублей в сутки. На втором месте Железноводск со средними расценками 1 200 рублей за ночь. Замкнул тройку лидеров город Лахденпохья в Карелии со стоимостью ночлега в пределах 3 000 рублей.
Ранее сервис предлагал рейтинг популярных направлений внутреннего туризма. Города КМВ вошли в тройку любимых мест для отдыха россиян на майских праздниках.
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