Железноводск оказался самым дешёвым курортом на Ставрополье 

Железноводск вошёл в топ-3 городов России для бюджетного отдыха по данным сервиса бронирования отелей Tvil.ru.
Рейтинг составили по данным запросов и броней жилья для отдыха в городах с населением менее 25 тысяч человек с 8 по 10 мая 2018 года. На первом месте оказался Судак в Крыму, где проживание обходится дешевле 1 000 рублей в сутки. На втором месте Железноводск со средними расценками 1 200 рублей за ночь. Замкнул тройку лидеров город Лахденпохья в Карелии со стоимостью ночлега в пределах 3 000 рублей.
Ранее сервис предлагал рейтинг популярных направлений внутреннего туризма. Города КМВ вошли в тройку любимых мест для отдыха россиян на майских праздниках.