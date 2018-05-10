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Минфин Крыма перечислил 61 млн руб на выплаты вкладчикам украинских банков
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Минфин Крыма перечислил 61 млн руб на выплаты вкладчикам украинских банков 

РИА Новости Крым 35 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Министерство финансов Республики Крым перечислило на счет Фонда защиты вкладчиков 60,9 млн рублей. Деньги будут направлены на выплату компенсаций по вкладам граждан в украинских банках на сумму свыше 700 тысяч рублей. Об этом сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.
"Почти 61 миллион рублей от продажи национализированного имущества направлены нашим министерством в Фонд защиты вкладчиков в виде субсидии, а Фонд, в свою очередь, на основании сформированных реестров вкладчиков передают средства уполномоченным банкам-агентам для непосредственного проведения компенсационных выплат гражданам. Перечисление проведено в конце апреля, а выплаты начинаются сегодня", — цитирует Кивико пресс-служба Минфина.
Выплаты компенсаций производятся пропорционально заявленным требованиям. После перечисления Фондом средств в банки-агенты, вкладчики будут оповещены о дополнительных компенсационных выплатах с помощью СМС-сообщений или письмами на адреса электронной почты с указанием в какой банк можно обратиться за получением выплаты.
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"С начала 2018 года размер средств субсидии, которые Минфин Крыма направил на компенсацию гражданам вкладов, составляет более 161 миллиона рублей", — добавила Кивико.
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