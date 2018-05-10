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Помощников хакеров возьмут на контроль
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Помощников хакеров возьмут на контроль 

Финмаркет 39 минут назад
Фото: Финмаркет
Законодатели намерены разрешить банкам обмениваться информацией о счетах дропперов (лиц, через чьи банковские карты хакеры выводят похищенные средства), а также закрывать им счета. Соответствующий проект принят Госдумой в первом чтении. Эксперты уверены: борьба с дропперами необходима, однако важно не совершить ошибок, которые уже были допущены при введении черного списка отказников—клиентов банков в рамках антиотмывочного закона, пишет "Коммерсантъ".
Законопроект сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме. Обмен информацией согласно проекту предполагается через ФинЦЕРТ (подразделение ЦБ по кибербезопасности), который будет формировать единую базу о хищениях или попытках хищений денежных средств и доводить эту информацию до рынка.
Сейчас борьбу банков с дропперами затрудняет банковская тайна и невозможность отказать клиенту в обслуживании, отмечают участники рынка. Например, банк остановил хищение средств у своего клиента, при этом деньги выводились на счет физлица в другом банке. Есть все основания полагать, что получатель похищенных средств — дроппер. «Однако, точно зная, что на той стороне мошенник, мы не имеем законных прав проинформировать банк получателя о подобном клиенте, — отметил собеседник „Ъ“ в крупном банке. — Как и банк получателя, зная о клиенте-дроппере, не вправе в подобной ситуации отказать ему в обслуживании».
Кроме того, банкам нужны меры воздействия на дропперов в ситуации, когда нет материала для представления информации о них. Такой мерой пока служит черный список по 115-ФЗ. «Однако введенный в конце марта механизм реабилитации банковских отказников может негативно повлиять на практику отказов в обслуживании дропперам по 115-ФЗ. Опасаясь гнева регулятора, банки оставят их в покое, и в итоге количество мошенничеств вырастет», — опасается собеседник «Ъ» в крупном банке.
По мнению главы комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова, необходимо закрепить на законодательном уровне права банков не только тормозить операции, направленные на хищение денежных средств, но и отказывать в обслуживании дропперам.
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