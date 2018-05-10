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Иркутяне взяли в этом году ипотеки на 60% больше, чем в прошлом
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Иркутяне взяли в этом году ипотеки на 60% больше, чем в прошлом 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С начала года в Иркутской области были оформлены ипотечные займы на 8,5 млрд рублей. Это на 60% больше, чем за первый квартал прошлого года, подтвердили «ФедералПресс» в пресс-службе иркутского отделения ЦБ России.
По подсчетам Центробанка, средняя процентная ставка по ипотеке снизилась в Приангарье до 9,7%. По мнению и.о. управляющего отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Константина Ермолаева, ипотечное кредитование в регионе дополнительно стимулируют госпрограммы по субсидированию процентных ставок для льготников.
Общая сумма ипотечной задолженности жителей Приангарья на начало апреля составила 96 млрд рублей.
Экономисты не согласны с тем, что ипотеку в Иркутской области и в стране в целом стимулирует ее дешевизна. «Доходы у населения не увеличились. Мое мнение — это отток покупателей из числа потенциальных участников долевого строительства, которые в нынешней ситуации просто побоялись брать недостроенное жилье в расстрочку. В итоге они влезли в кредиты», — заявил в беседе с «ФедералПресс» доктор экономических наук, профессор Виктор Самаруха.
Фото РИА Новости
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