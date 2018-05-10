Иркутяне взяли в этом году ипотеки на 60% больше, чем в прошлом

По подсчетам Центробанка, средняя процентная ставка по ипотеке снизилась в Приангарье до 9,7%. По мнению и.о. управляющего отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Константина Ермолаева, ипотечное кредитование в регионе дополнительно стимулируют госпрограммы по субсидированию процентных ставок для льготников.

Общая сумма ипотечной задолженности жителей Приангарья на начало апреля составила 96 млрд рублей.

Экономисты не согласны с тем, что ипотеку в Иркутской области и в стране в целом стимулирует ее дешевизна. «Доходы у населения не увеличились. Мое мнение — это отток покупателей из числа потенциальных участников долевого строительства, которые в нынешней ситуации просто побоялись брать недостроенное жилье в расстрочку. В итоге они влезли в кредиты», — заявил в беседе с «ФедералПресс» доктор экономических наук, профессор Виктор Самаруха.