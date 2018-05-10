Займы в МФО: как ими пользоваться 

— На самом деле, если взглянуть на портфель займов микрофинансовых организаций, то можно отметить, что маленькие займы «до зарплаты» — это только пятая его часть. Точно такой же процент в портфеле МФО составляют займы малому бизнесу. Причем иногда заем в таком случае дается под проценты ниже банковских. А вот потребительские займы от 30% годовых занимают более половины портфеля МФО. Их можно взять, допустим, на полгода или год. Для сравнения, в банках потребительские кредиты на 100-300 тыс. рублей можно взять с процентной ставкой 15%, более 300 тыс. — со ставкой 18%. Высокие проценты обусловлены высокими рисками невозврата. Но у займов в МФО есть и свои преимущества. Так, они делают займы доступными для тех, кто по разным причинам не может получить кредит в банке.
Если же вернуться к пресловутым займам «до зарплаты», которые выдаются под 1,5-2% в день, то мы получим среднерыночное значение в 615% годовых, а предельно допустимое — 820%. Цифры выглядят устрашающе, но фактически эти 820% годовых никогда не накручиваются. Такие займы выдаются на период не больше месяца, предполагается, что человек вернет его с ближайшей зарплаты. Логично предположить, что эти займы нужны для того, чтобы человек мог решить свои первоочередные срочные проблемы. Например, у потребителя финансовых услуг эвакуировали машину. Сутки на штрафстоянке стоят 5 тыс. рублей, а у него сейчас таких денег нет, до зарплаты осталось три дня. Ему выгоднее взять заем на три дня и заплатить потом около 5,3 тыс. с процентами, чем ждать три дня до зарплаты и отдать 15 тыс. за штрафстоянку.
К сожалению, существует и другая категория потребителей финансовых услуг — это люди, которые изначально не располагают возможностями погашения займа. На днях "РИА-Новости" опубликовало совместное исследование МФО и коллекторского агентства. Оказалось, что 55% должников изначально настроены не возвращать долг, причем 20% из них делают вид, что не знают о просроченной задолженности. Некоторые пытаются решить проблему через суд, около 10% считают, что вообще никому ничего не должны, и 5% планируют объявить себя банкротом. Только 45% действительно попали в трудную жизненную ситуацию.
А между тем МФО в первую очередь заинтересованы в своевременном возврате долга. Поэтому зачастую микрофинансовые организации сами готовы пойти навстречу таким заемщикам и предложить им варианты решения проблемы, например, реструктуризацию или отсрочку. Кроме того, несколько лет назад на государственном уровне приняты меры для безопасности заемщика. Например, с 1 января 2017 года долг заемщика не может превышать трехкратного размера займа. То есть если человек взял в долг 10 тыс. рублей, то больше 40 тыс. он не заплатит. Это соотношение к 2020 году Центробанк намерен снизить до 1,5.
Чтобы обезопасить себя, потребителю финансовых услуг следует в первую очередь узнать, есть ли выбранная им МФО в реестре официальных микрофинансовых организаций на сайте ЦБ РФ. Ссылка на реестр есть и на сайте саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»). Всего на территории РФ работают три подобных СРО, они со своей стороны осуществляют надзор за микрокредитными компаниями. Если потребитель остался недоволен работой одной из них, он также может обратиться в СРО. В любом случае пожаловаться на МФО можно в Банк России: проще всего это сделать через интернет-приемную на сайте регулятора.