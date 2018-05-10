Займы в МФО: как ими пользоваться

— На самом деле, если взглянуть на портфель займов микрофинансовых организаций, то можно отметить, что маленькие займы «до зарплаты» — это только пятая его часть. Точно такой же процент в портфеле МФО составляют займы малому бизнесу. Причем иногда заем в таком случае дается под проценты ниже банковских. А вот потребительские займы от 30% годовых занимают более половины портфеля МФО. Их можно взять, допустим, на полгода или год. Для сравнения, в банках потребительские кредиты на 100-300 тыс. рублей можно взять с процентной ставкой 15%, более 300 тыс. — со ставкой 18%. Высокие проценты обусловлены высокими рисками невозврата. Но у займов в МФО есть и свои преимущества. Так, они делают займы доступными для тех, кто по разным причинам не может получить кредит в банке.

Если же вернуться к пресловутым займам «до зарплаты», которые выдаются под 1,5-2% в день, то мы получим среднерыночное значение в 615% годовых, а предельно допустимое — 820%. Цифры выглядят устрашающе, но фактически эти 820% годовых никогда не накручиваются. Такие займы выдаются на период не больше месяца, предполагается, что человек вернет его с ближайшей зарплаты. Логично предположить, что эти займы нужны для того, чтобы человек мог решить свои первоочередные срочные проблемы. Например, у потребителя финансовых услуг эвакуировали машину. Сутки на штрафстоянке стоят 5 тыс. рублей, а у него сейчас таких денег нет, до зарплаты осталось три дня. Ему выгоднее взять заем на три дня и заплатить потом около 5,3 тыс. с процентами, чем ждать три дня до зарплаты и отдать 15 тыс. за штрафстоянку.

К сожалению, существует и другая категория потребителей финансовых услуг — это люди, которые изначально не располагают возможностями погашения займа. На днях "РИА-Новости" опубликовало совместное исследование МФО и коллекторского агентства. Оказалось, что 55% должников изначально настроены не возвращать долг, причем 20% из них делают вид, что не знают о просроченной задолженности. Некоторые пытаются решить проблему через суд, около 10% считают, что вообще никому ничего не должны, и 5% планируют объявить себя банкротом. Только 45% действительно попали в трудную жизненную ситуацию.

А между тем МФО в первую очередь заинтересованы в своевременном возврате долга. Поэтому зачастую микрофинансовые организации сами готовы пойти навстречу таким заемщикам и предложить им варианты решения проблемы, например, реструктуризацию или отсрочку. Кроме того, несколько лет назад на государственном уровне приняты меры для безопасности заемщика. Например, с 1 января 2017 года долг заемщика не может превышать трехкратного размера займа. То есть если человек взял в долг 10 тыс. рублей, то больше 40 тыс. он не заплатит. Это соотношение к 2020 году Центробанк намерен снизить до 1,5.