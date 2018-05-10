Псевдопосредники и лжебанки. Как наживаются кредитные мошенники в Прикамье

Не секрет, что часто прикамцы берут новые кредиты, чтобы погасить старые.

Но есть категория граждан, которым банки новые кредиты уже не выдают. И тогда они становятся лёгкой добычей для разного рода мошенников, пользующихся недостаточной финансовой грамотностью и тяжёлым положением людей.

Дюжина врунов

На днях оперативники краевого Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) задержали в Перми сотрудников фирмы, которая обещала помощь в получении займов неплатёжеспособным прикамцам и гражданам с плохой кредитной историей. Компания оказывала информационно-консультационные услуги. Её специалисты уверяли обратившихся к ним граждан, что после консультации и правильного оформления документов им одобрят кредиты в банках под низкий процент сразу же в день обращения.

«Представители компании обещали клиентам помощь в получении займа независимо от их кредитной истории. Брали с граждан деньги, уверяя, что они служат гарантией их платёже­способности. Суммы разнились: они зависели от размера займа, на который рассчитывали обратившиеся к ним граждане. В большинстве своём потерпевшим отказывали в выдаче кредитов. Если же заём всё-таки выдавался, преступники просили выплатить с полученной клиентами в банке суммы десять процентов за якобы оказанную помощь. Фактически же содействие эта фирма не оказывала, потому что никаких взаимоотношений с банками у неё не было», — поясняют следователи.

По такой схеме злоумышленникам удалось обмануть 150 прикамцев. По предварительным подсчётам, ущерб, который кредитные посредники причинили потерпевшим, превышает 300 тысяч рублей. Не исключено, что число жертв может быть больше.

Сейчас оперативники задержали 12 фигурантов в возрасте от 23 до 38 лет. В отношении них Главное следственное управление краевого ГУ МВД возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Не доверяйте — проверяйте!

Подстерегают прикамцев, остро нуждающихся в займе, и ловушки в Интернете. Сейчас с новой силой активизировались мошенники, которые предлагают нашим жителям оформить кредит в несуществующем банке. В результате доверчивые граждане не только не получают необходимые им деньги, а наоборот, теряют свои последние.

С липовыми предложениями мошенники нередко звонят тем, кто оставляет электронные заявки на сайтах организаций, рекламирующих кредитные услуги от имени легальных банков. Правда, к последним такие фирмы не имеют никакого отношения. Граждане, оставляя заявку на кредит и переходя по указанным электронным адресам, сообщают мошенникам свои персональные данные: имя и фамилию, контакт­ный номер телефона и желаемую сумму кредита.

«Люди легкомысленно оставляют свои сведения на различных сайтах-агрегаторах: кредитналичными.рф, creditoros.ru, onlinezayavkanakredit.ru, damoney.ru. Граждане ошибочно полагают, что заполняют элек­тронную форму на предоставление займа в банке. В результате информацию о заявителе могут перенаправить лицам или компаниям, которые предоставляют финансовые услуги без соответствующего разрешения», — поясняет управляющий отделением по Пермскому краю Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.

Через какое-то время мошенники звонят потенциальной жертве и, уточнив запрошенную сумму, сообщают об одобрении запроса на кредит либо о том, что нужно дополнительно оформить заявку на сайте лжебанка. Затем псевдобанкиры просят заёмщика внести первоначальный взнос, чтобы погасить проценты по ещё не выданному кредиту или выплатить страховую сумму. Для этого они предлагают перевести деньги на указанный по телефону (или на сайте) счёт или передать их курьеру из банка.

Чтобы не попасться на удочку таким мошенникам, Банк России рекомендует перед обращением за услугами в какую-либо финансовую организацию проверить её легитимность и наличие лицензии. Эту информацию можно найти на официальном сайте регулятора (www.cbr.ru), в разделе «Перечень кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банков­ской деятельности».