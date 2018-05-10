Банки стали чаще судиться с должниками

Кредиторы стали чаще судиться с заемщиками. За год число исполнительных производств, возбужденных Федеральной службой судебных приставов (ФССП), выросло на 39%, до 3,2 млн Банкиры признают, что решение долговых споров в судебном порядке стало более эффективным инструментом возврата денег, чем обращение к коллекторам. Действующее законодательство серьезно ограничило работу профвзыскателей — в частности, по количеству звонков и встреч с заемщиками. По прогнозам экспертов, кредиторы продолжат активно судиться с должниками и в этом году, число исполнительных производств может вырасти сразу на 40%. Это увеличит нагрузку на арбитражи, приставов и капитал банков, пишут "Известия"

За 2017 год приставы возбудили 3,2 млн исполнительных производств о взыскании с должников 1,045 млрд рублей. Годом ранее было возбуждено 2,3 млн дел на сумму 1 млрд рублей. То есть количество производств увеличилось на 39%, а сумма — на 4,5%. Как пояснили «Известиям» в ФССП, в статистике отражаются исполнительные производства по судам кредиторов, то есть банков.

По словам экспертов, кредиторы стали чаще судиться с должниками, поскольку 230-ФЗ («О защите законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»), вступивший в силу 1 января 2017 года, серьезно ограничил деятельность коллекторов. В частности, они не могут звонить заемщикам чаще одного раза в день и двух раз в неделю. Лично встречаться с должником также можно не чаще раза в неделю.

"Решение споров с должниками в судебном порядке — эффективный инструмент для кредитора", — отметила директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Екатерина Алиева . Суд в подавляющем большинстве случаев принимает сторону банка-истца, отметила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова . Поэтому после первых же просрочек кредиторы подают иск в суд в течение 6–8 месяцев в 80–90% случаев, добавил юрист правового департамента HEADS Consulting Игорь Валуев.