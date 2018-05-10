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Дерипаска из-за санкций вернул три самолета
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Дерипаска из-за санкций вернул три самолета 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Российский бизнесмен Олег Дерипаска был вынужден вернуть три взятых в аренду частных самолета бизнес-класса из-за санкций, наложенных на него правительством США. Об этом пишет агентство Reuters.
Директор компании Freestream Алиреза Иттихадьех (Alireza Ittihadieh) пояснил, что бизнес-джеты Gulfstream G550 принадлежали банкам Credit Suisse и Raiffeisen, а затем через посредника были отданы в аренду подконтрольным Дерипаске компаниям. По его словам, этими самолетами пользовался лично Дерипаска, а также топ-менеджмент его компаний.
В настоящее время джеты выставлены на продажу по цене 29,95 миллионов долларов США за каждый.
Представитель Credit Suisse отказался комментировать этот случай, отметив лишь, что банк работает с международными регуляторами для того, чтобы обеспечить санкционный режим. Raiffeisen сослался на закон о банковской тайне, не позволяющий обсуждать дела своих клиентов.
В пресс-службе компании «Русал» заявили, что отказываются от комментариев.
Неподконтрольные правительству США компании могут быть наказаны Вашингтоном, если выяснится, что они заключали значительные сделки с лицом или организацией, находящимися под санкциями. Именно в связи с этим европейские банки опасаются везти дела с Дерипаской или любыми связанными с ним фирмами.
США в апреле 2018 года ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли компания «Русал», En+ и ее владелец Олег Дерипаска. После этого акции «Русала» обвалились, однако к концу апреля их стоимость вновь выросла.
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