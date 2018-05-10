Восточный Банк запускает экосистему финансовых продуктов для пенсионеров

Восточный Банк запускает систему финансовых продуктов для пенсионеров, предлагая карту и кредитование на особых условиях. В рамках проекта банк создал сервис по онлайн-оформлению заявления на зачисление пенсии на карту финучреждения.

«Мы запускаем сервис электронного оформления заявления на перевод пенсии на карту нашего банка. До внедрения данного функционала для того, чтобы сменить организацию, через которую начисляется пенсия, пенсионеру нужно было заполнить «бумажное» заявление и принести его в региональное отделение ПФР , где оно рассматривалось месяц. Сейчас же все существенно упростилось. Теперь, для того чтобы организовать получение пенсии на карты «Восточного», не нужно посещать ПФР — мы реализовали полноценный сервис оформления электронного заявления на перевод пенсии с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Для того чтобы электронное заявление было принято и обработано ПФР, клиент должен быть зарегистрирован на портале госуслуг», — рассказал вице-президент по розничному комиссионному бизнесу Восточного Банка Владимир Кудряшов

Он отметил, что при отсутствии у пенсионера учетной записи на портале госуслуг сотрудники банка помогут клиенту пройти регистрацию на портале в офисе банка.

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По словам Кудряшова, «Восточный» стал первым банком, реализовавшим эту возможность. «В конце прошлого года Минкомсвязь предоставила эту возможность, а мы смогли интегрировать ее во внутренние системы банка и распространили на всю Россию . К апрелю 2018 года сервис был полноценно интегрирован в информационные системы банка. Как это происходит? Мы оформляем клиенту банковскую карту и формируем на портале госуслуг электронное заявление на перевод пенсии. После этого на телефон клиента от портала госуслуг приходит СМС с уведомлением о том, что заявление оформлено, и кодом подтверждения. Клиенту достаточно лишь отправить этот код в ответном сообщении. Мы существенно упростили процесс смены организации для получения пенсии, ходить в пенсионный фонд с заявлением не потребуется», — объяснил Кудряшов.

Возможность оформлять перевод пенсии через госуслуги была анонсирована в рамках изменений распоряжения правительства РФ № 1471-р «Об утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми между федеральными органами исполнительной власти и кредитными организациями Банком России осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)».

Кудряшов также рассказал, что вместе со стартом услуги банк запускает экосистему банковских продуктов для пенсионеров. В нее входят дебетовая карта с начислением процентов на остаток по счету и повышенным кешбэком в категориях «Аптеки» и «ЖКХ», кредитование, а также телемедицина. «При первом поступлении пенсии мы бесплатно подключаем клиенту услугу „Крепкое здоровье“, которая позволяет в режиме „24 на 7“ получить телефонные консультации по медицинским вопросам», — отметил он.

Новость

По словам ведущего эксперта по банковским продуктам Банки.ру Екатерины Марцуковой, пенсионеры — это категория клиентов, в которой банки всегда заинтересованы. «Они являются ответственными заемщиками, а также отличными вкладчиками, так как старшее поколение более склонно к накоплению средств. Для пенсионеров, как правило, предлагаются пониженные ставки по кредитам и повышенные — по вкладам. Сейчас многие пенсионеры получают пенсию на банковские карты. Для того чтобы деньги с карт не снимались, а хранились на них как можно дольше, банки предлагают начисление процентов на остаток. К тому же банкам интереснее начислять проценты на остаток по карточному счету, чем по договору банковского вклада, ведь в первом случае ставка может быть изменена в любой момент, в то время как по вкладу процент фиксируется на срок действия договора», — отмечает она.

Банковские карты для пенсионеров обычно бесплатны в обслуживании. Часто по ним предлагается не только начисление процентов на остаток, но и бонусная программа или кешбэк. Самая распространенная категория кешбэка — «Аптеки», в которой пенсионеры традиционно много тратят.

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