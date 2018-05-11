За снижение пенсионного возраста в РФ выступают 35% опрошенных 

За снижение пенсионного возраста в России выступают 35% работников, 53% считают существующую планку оптимальной, сообщили РИА Новости в службе исследований HeadHunter. Согласно опросу, в котором приняли участие почти восемь тысяч человек, повысить пенсионный возраст на благо экономики России согласны только 6% респондентов.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.