Кабмин внесет законопроект о повышении пенсионного возраста

Российское правительство в ближайшее время намерено внести в Государственную думу проект закона о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Совсем недавно Медведев отметил, что решение о повышении пенсионного возраста надо принимать аккуратно, чтобы не разбалансировать пенсионную систему.

В настоящее время, по словам главы кабмина, вопрос о повышении пенсионного возраста не является политическим табу и вошел в практическую плоскость.

Отметим, что мировые экономисты не сомневаются в том, что увеличение доли работающих в старших возрастных группах является основным трендом, который уже меньше зависит от конструкции пенсионной системы и больше — от других причин. Сейчас занятость в пожилом возрасте зависит от социально-демографической характеристики работника.

Как пишет «Коммерсантъ», в России около половины выходящих на пенсию граждан продолжают работать, так как они не хотят терять доход. Одной из главных причин увольнения после выхода на пенсию является ухудшение состояния здоровья.

Кроме того, в России наблюдается тенденция стремительной потери трудоспособного населения. В течение 2017 года его доля снизилась до 56%. Такая ситуация приводит к росту давления на пенсионную систему, дефициту рабочих ресурсов и снижению производительного потенциала экономики, пишет «Реальное время».