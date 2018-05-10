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Приставы заставили петербуржца вернуть своему отцу долг в 38 млн рублей
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Приставы заставили петербуржца вернуть своему отцу долг в 38 млн рублей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Судебные приставы заставили 35-летнего жителя Северной столицы отдать своему отцу 38 миллионов рублей, передает пресс-служба УФССП по Петербургу. Возвращать долг добровольно мужчина не хотел.
После обращения отца должника в суд было возбуждено исполнительное производство. Сыну истца запретили выезд за границу, но это не заставило его погасить долги.
У петербуржца не оказалось недвижимости или другого имущества, однако приставы обнаружили на его банковской карте большую сумму. Средства были списаны со счета должника. Кроме того он оплатил 2,4 миллиона рублей исполнительского сбора.
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