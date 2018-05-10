Туристы выбирают между стоимостью и комфортом

Эксперты туристической индустрии прогнозируют повышение цен в два раза. Как отдохнуть и не разориться, обсуждали на круглом столе в студии сетевого вещания «ВМ».

Причины подорожания лежат на поверхности. С одной стороны, резкие скачки курса валют, с другой стороны, наступающее семимильными шагами лето. Поэтому тем, кто еще не спланировал свой летний отдых, стоит всерьез поторопиться. «Лето — это маленькая жизнь», — как спел один известный бард. А ведь у нас, россиян, есть такая презабавная черта — все решать и предпринимать в самый последний момент. Вдруг резко собрались и наконец елку выбросили, а теперь побежим покупать какие-нибудь билеты, чтобы выбраться на отдых в далекую теплую страну. А цены между тем по сравнению с прошлым годом в два раза подскочили.

Как сообщили журналистам в Российском союзе туриндустрии, средний чек на поездку за рубеж уже на майские праздники составил 75 тысяч на человека.

— Умные люди все сделали уже в феврале месяце, подумали и купили все гораздо дешевле, — пытается объяснить подобную ценовую политику пиар-директор туроператора «Тез-тур» Лариса Аханова. — Ведь в феврале скидки составляли порядка 40 процентов. А если говорить о Турции , куда планируют поехать почти половина москвичей и, наверное, половина России , то турецкие отели в этом году сделали просто настоящий подарок — скидки больше 45 процентов. В феврале можно было купить путевку всего за 15 тысяч, а к майским праздникам цены, понятно, поднялись до 35. То же самое касается Греции , которая вышла в рейтинге популярности заграничных курортов на второе место.

Действительно, как ни крути, а туризм — сфера тонкая. И повлиять на него может практически все: геополитика, просто политика, спрос других рынков… Сейчас вся Европа отдыхает в Европе. Поэтому спрос, как известно, рождает предложение и способствует повышению цен. Но, если в той же Европе отдых планируют и путевки приобретают чуть ли не за год вперед, то в России так далеко загадывать еще не привыкли. Поэтому сталкиваются в последний момент уже с совсем иной ценовой политикой. Выход напрашивается сам по себе — искать и выбирать более экономичные варианты.

— Очевидно, что если билеты покупать и компоновать тур самостоятельно, бронировать отель и оформлять перелет, то тоже можно сэкономить, — предложила Оксана Булах, коммерческий директор национального туроператора «Алеан». Сегодня билет на самолет в Сочи можно приобрести за 20 тысяч рублей, туда-обратно. Перелет в Анапу Крым обойдется еще дешевле — 15 тысяч рублей. Кавказские Минеральные Воды относятся к этой же ценовой категории, такая же приблизительно стоимость.

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