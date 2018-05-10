Кемеровчанин заплатил 2,6 млн руб. налога за покупку кладбища

Житель областного центра выплатил более 2 млн рублей земельного налога за участок, на котором собирался строить развлекательный центр.

Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области , после покупки земли мужчина прибыл на место для межевания участка. Однако, там кемеровчанин выяснил, что территория используется для захоронения граждан. Приобретенный мужчиной участок оказался отведен под кладбище.

В результате мужчина оказался должен ИФНС 2,6 млн рублей налога на землю. В отношении должника были применены меры принудительного взыскания: были арестованы доходы, находящиеся в банке, бытовая техника. Мужчине был временно запрещен выезд за границу РФ. Судебный пристав установил, что мужчина владеет иными земельными участками. В отношении этих участков был введен запрет на регистрационные действия.

После мер принудительного взыскания должник оплатил налог в полном размере. Сейчас исполнительное производство фактически исполнено.