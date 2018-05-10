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Кемеровчанин заплатил 2,6 млн руб. налога за покупку кладбища
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Кемеровчанин заплатил 2,6 млн руб. налога за покупку кладбища 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Житель областного центра выплатил более 2 млн рублей земельного налога за участок, на котором собирался строить развлекательный центр.
Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области, после покупки земли мужчина прибыл на место для межевания участка. Однако, там кемеровчанин выяснил, что территория используется для захоронения граждан. Приобретенный мужчиной участок оказался отведен под кладбище.
В результате мужчина оказался должен ИФНС 2,6 млн рублей налога на землю. В отношении должника были применены меры принудительного взыскания: были арестованы доходы, находящиеся в банке, бытовая техника. Мужчине был временно запрещен выезд за границу РФ. Судебный пристав установил, что мужчина владеет иными земельными участками. В отношении этих участков был введен запрет на регистрационные действия.
После мер принудительного взыскания должник оплатил налог в полном размере. Сейчас исполнительное производство фактически исполнено.
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