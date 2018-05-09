Признаки стабильности: кредиты берут все охотнее

По состоянию на март этого года россияне взяли кредитов на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общие объемы займов выросли более чем наполовину.

По данным Объединенного кредитного бюро, в первом квартале текущего года россиянам выдано свыше восьми миллионов кредитов на общую сумму 1,59 триллиона рублей. Директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева считает, что рост объема кредитования указывает на стабилизацию экономики.

— У россиян появилась уверенность в завтрашнем дне, в своих будущих доходах, — говорит Юлия Цепляева. — Весь прошлый год мы наблюдали постепенный отход от «сберегательной» модели поведения людей, когда они старались больше откладывать, а не тратить. Но тенденция изменилась, в 2017 году преобладающим стало именно потребление товаров и услуг.

Полагая, что впереди — стабилизация, многие охотнее стали брать кредиты. Заметно увеличился спрос на кредитные карты — только за первые месяцы этого года банками выдано свыше двух миллионов кредиток на общую сумму в 167 миллиардов рублей. Это на 66 процентов больше, чем в прошлом году.

— Сейчас очень активно развивается платежная система «Мир». Бюджетникам по всей стране выдаются такие карты. Это не могло не отразиться на резко возросшем числе полученных карт, — считает экономист Яков Миркин . — В целом возросший интерес к кредитам, если, конечно, речь идет не о краткосрочных, которые обычно берут, если не хватает зарплаты, говорит о том, что люди меньше стали бояться их брать — на автомобиль или жилье. Население начинает думать на перспективу, будучи уверенным, что экономическая обстановка в стране будет и дальше улучшаться.

Вместе с тем некоторое снижение кредитных показателей за март по сравнению с январем и февралем текущего года эксперт объясняет «сезонностью». И это не вызывает у него каких бы то ни было опасений. Ведь иначе говоря, взяв небольшие займы, люди компенсировали свои новогодние затраты.

Согласно данным исследователей, большой популярностью в России продолжает пользоваться ипотека. С начала года банки одобрили 260 тысяч займов на общую сумму 500 миллиардов рублей. Ориентируясь на то, что Центробанк и дальше планирует снижение ключевой ставки, специалисты предполагают сохранение интереса к получению кредитов на жилье. Пока и стоимость квадратного метра остается для многих достаточно привлекательной.

Однако, опасаясь его подорожания, россияне стремятся совершить сделки как можно скорее, не откладывая покупку на потом.

— Население все чаще обращается к ипотечному кредитованию благодаря снижению учетных ставок, — отмечает главный аналитик московской ассоциации риелторов Дмитрий Таганов . — Вслед за Центробанком снижают их и частные банки.

Ипотека становится все доступнее и привлекательнее, и в этом году эта тенденция, скорее всего, сохранится.

Менеджер одного из ведущих российских банков Леонид Игнат называет возрастающий спрос на кредиты вполне здоровым явлением.