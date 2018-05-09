Налог на свободу

Минфин планирует запустить этот налог в отдельных регионах в качестве пилотного проекта и разработать приложение, в котором каждый месяц отражались бы доходы и можно было бы оплачивать налог, но более подробной информации о том, как это будет работать на самом деле, на данный момент нет.

Доцент кафедры общественных финансов НГУЭУ Роман Шумяцкий считает, что подобное предложение отсылает на пару лет назад к высказыванию зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец о том, что государство не видит доходы какой-то части населения.

И на тот период эта часть приближалась к 50% трудоспособного населения.

«Если вы работаете и я, то работодатель начисляет нам зарплату, удерживает НДФЛ, есть страховые взносы в пенсионную систему, — всё видно. А у 50% государство не видит, как они живут. Понятно, что это неправильно, потому что все же хотят претендовать на муниципальные детские садики, на бесплатное лечение — всё бесплатно, но налоги при этом не платят. Когда начали выяснять, почему всё так, оказалось, что часть населения работает, как принято в народе говорить, на себя: кто-то таксует, кто-то оказывает услуги репетитора, квартиры сдаёт и так далее. Таких людей трудно вычислить, трудно обложить налогами. Чтобы как-то это сделать, как раз и вышли с этой инициативой», — поясняет Роман Шумяцкий.

Он поддерживает такую идею, объясняя это тем, что налоги должны платить все: нельзя, чтобы одна часть населения жила за счёт другой, налоговая система должна быть социально справедливой. При этом Роман Шумяцкий предлагает сделать её соразмерной, чтобы те, кто зарабатывает больше, платили соответственно тоже больше, но пока не видит механизма, по которому можно собирать налоги с самозанятых людей, и считает этот вопрос дискуссионным.

Директор консалтингового объединения «Превентива» в Новосибирске Екатерина Лещенко уверена, что налоговая культура и ответственность в нашей стране ещё не достигли такого уровня, чтобы граждане добровольно расставались с частью своего дохода в пользу государства — и вопрос даже не в ставке налога, а в отсутствии элементарных знаний своих прав и обязанностей.

«Также не последнюю роль играет некоторое недоверие относительно целевого использования собранных с населения налогов. Часто такая позиция обусловлена обывательским мнением из серии «бюджет всё равно разворуют» или «у меня и так небольшие доходы, чтобы ими делиться с государством», а бывает ещё и бахвальство своими талантами в плане «налоговой оптимизации» и тому подобное. Сегодня зачастую единственным способом заставить исчислить налог с доходов самозанятых, а также граждан, получивших дополнительные доходы, является страх «быть пойманным» и элементарные мероприятия налогового контроля: письма, требования, встречные проверки ФНС », — добавляет Екатерина Лещенко.

Она условно разделила клиентов, отчитывающихся о полученных доходах по итогам года, на шесть групп. Первая, самая основная, — те, кто подаёт декларации при получении дохода от продажи имущества: квартиры, земельного участка, дома, дачи, автомобиля. Этот источник дохода легко поддаётся налоговому контролю, потому что вся информация о регистрационных действиях с недвижимым имуществом, автомототранспортными средствами передаётся из органов Росреестра ГИБДД в ИФНС. Вторая группа — те, кто занимается адвокатской и нотариальной деятельностью, которая весьма прозрачна с точки зрения налогового контроля.

Третья — те, кто получает доход от операций с ценными бумагами; четвёртая — некоторые категории иностранных граждан, получивших доход от источников на территории РФ . Пятая — люди, получившие доход в виде выигрышей от участия в лотереях, розыгрышах: для них отчётность и уплата налогов неизбежна, потому что организаторы обязаны передавать эти сведения в ИФНС. И шестая, наименьшая по численности категория, — те, кто получил доход от сдачи в аренду имущества: квартир, автомобилей.

Частный практикующий психолог Евгения Дашкова год назад ушла с официального места работы (из вуза) и работает сейчас только на себя. Говорит, что часто думает о необходимости трудоустройства, с которым проще, например, выезжать за границу или оформлять ипотеку. Она думала о регистрации ИП, но всё усложняется сейчас требованием кассового аппарата, который дорого стоит. При этом она готова платить налоги, если не будет подобных сложностей.

«Тем более если будет один налог, причём такой прекрасный, как 3%, и приложение, то я бы с радостью платила налоги и работала полностью легально. Вопрос, конечно, будет в честности людей, если они сами будут вносить все ежемесячные доходы в приложение. Думаю, люди будут стараться платить меньше, как, собственно, и происходит: мы все прекрасно знаем, что далеко не всё идёт вбелую. Но тогда хотя бы что-то будет платиться вбелую, хоть какие-то налоги будут поступать. К тому же всё больше появляется людей, которые хотят платить налоги», — рассуждает Евгения Дашкова.

И приводит пример: стандартная консультация у неё стоит 1800 рублей, 3% — это 54 рубля. «Без проблем. Даже 100 рублей можно отдавать, если 6%. Я бы подписалась сразу же и платила со всех клиентов, потому что это выгодно: зарплата моя считается, пенсионные отчисления есть. Мне кажется, что это небольшая плата за спокойствие».

Екатерина Лещенко не понимает, чем обусловлена названная ставка: «Ни экономического обоснования, ни элементарного логического объяснения. Вроде бы и понятно желание сделать более лояльные условия, нежели для официально зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, но тут же оговорка о ставке в 6%, что автоматически ставит самозанятых граждан в менее выгодную ситуацию, нежели ИП».

Индивидуальный предприниматель, помимо налога, при упрощенной системе налогообложения по ставке 6% (это минимальная ставка, за исключением Крыма , где установлены 3%, а максимальная при УСН — 15%) платит ещё и страховые взносы в Пенсионный фонд, что даёт ему минимальное, но гарантированное пенсионное обеспечение в будущем. И эти взносы позволяют предпринимателю уменьшать его исчисленный налог по УСН от полученных доходов.

Авторы инициативы отмечали, что выбранные ставки позволят не конкурировать с УСН, но получается, что выгода для фрилансеров в этом случае спорная.

Это увидели и сами самозанятые, например мастер скрапбукинга, ведущая и организатор игр Жанна Бессонова: «Законопроект хорош тем, что самозанятым людям дают шанс оставаться в правовом поле. В среде рукодельников это очень больная тема: многие боятся, что их малодоходное хобби может привести к проблемам с законом. Регистрировать ИП дорого и бессмысленно, если у тебя нет на постоянной основе большой прибыли. Минусы следующие: если будут оставаться стандартные обязательные платежи, то чем это отличается от ИП? И если оставят обязательно контрольно-кассовую машину, то это тоже дорогое удовольствие, которое не каждый может себе позволить».

Жанна Бессонова рассказывает, что в среде рукодельников, художников доходы не всегда стабильны, особенно когда только начинаешь этим заниматься. И видит сложность в расчёте работы мастера. Если у репетитора есть почасовая оплата или за занятие, то мастерам нужно тратить не только время, но и деньги на материалы.

«Например, программист или дизайнер получает деньги за выполнение проекта. Они тратят время, а рукодельникам ещё нужно потратиться на материалы, поэтому очень сложно подобрать правильное налогообложение. Получил за работу 5000 рублей, оплати с этой суммы 3%. Но на изготовление потратил 2500 рублей. Так что тут нужно ещё подумать насчёт системы «доход — расход»», — предлагает мастер.

При этом сама Жанна Бессонова зарегистрировала ИП, когда покупала франшизу на квесты: «Я плачу 6% от дохода по УСН, но если плачу все обязательные страховые взносы сразу в течение года, то не плачу эти 6%. То есть около 30 тысяч рублей обязательных только в год».

Поэтому Роман Шумяцкий называет 3% посильной ношей, особенно по сравнению с 13% НДФЛ. Екатерине Лещенко как раз подобное сравнение кажется непонятным, потому что, по её мнению, выходит огромная разница в ставках на доходы, получаемые, по сути, от аналогичных видов деятельности.

«Почему учитель в школе должен заплатить со своей зарплаты 13%, а за репетиторство на дому тот же самый учитель платит 3%? И вроде бы чисто по-человечески понятно стремление чиновников вывести из тени любые доходы, как говорится, «с миру по нитке», но боюсь, что такие вопросы могут возникнуть у большинства трудоустроенных граждан. И глава 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц» может в итоге претерпеть существенные изменения», — замечает Екатерина Лещенко.

Оба эксперта сходятся на том, что в любом случае вопрос отслеживания доходов остаётся открытым и трудноразрешаемым.

Сами фрилансеры обозначают ещё одну проблему: если в будущем будут отслеживать пополнение карты, то как разграничить, какие деньги поступили за работу, а какие, например, перевели родственники. И эксперты, и самозанятые сходятся во мнении: не все захотят указывать полностью свои доходы.

«Возвращаемся к вопросу ответственности и русской ментальности. Нужны годы. И даже предложение законотворцев о «налоговом кешбэке» как способе саморегулирования данного рынка вряд ли даст результат. У нас даже в маркетинге не очень хорошо приживается формат «приведи друга — получи скидку», а уж форма своеобразного доноса или стукачества из благих побуждений, которая очень органично существует в европейском и американском обществе, весьма чужда для русского человека», — резюмирует Лещенко.

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