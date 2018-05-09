Годков накинут

Пенсионный возраст в России обещают повысить не первый год. Ждать осталось недолго. Тех, кто сейчас только собирается выйти на пенсию, процесс не затронет, он займет годы.

Повышать пенсионный возраст начали с чиновников. В мае 2016 года президент Путин подписал закон, увеличивающий пенсионный возраст государственных, муниципальных служащих и тех, кто занимает государственные должности, ежегодно на шесть месяцев. До тех пор, пока он не составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

В конце апреля премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью на канале «Россия 1» заявил, что правительство стоит на пороге разработки законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Тем временем Минфин решил рубануть с плеча: по данным газеты «Ведомости» , министерство уже составило список, по которому поднимут пенсионный возраст и у мужчин, и у женщин до 65 лет с шагом 6–12 месяцев в год.

Почему пенсионный возраст нужно повысить — понятно.

В России так называемая солидарная пенсионная система, которая финансируется за счет отчислений и налоговых взносов трудоспособного населения. Те, кто сейчас работает, обеспечивают пенсионеров. В пенсионной системе есть много тонкостей и нюансов, для перечисления всех не хватит газеты, однако по большому счету для работы ее нужно, чтобы были соблюдены два условия: работающих должно быть намного больше, чем пенсионеров, и все они должны делать отчисления в пенсионный фонд

Нынешний порог пенсионного возраста, когда мужчины выходят на пенсию в 60, а женщины — в 55 лет, введена в 1932 году. По тем временам это были приемлемые цифры. Сейчас все иначе. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 1959 году в СССР было 13,827 миллиона пенсионеров и 68,609 миллиона трудоспособного населения. В 2009 году было уже 30,97 миллиона пенсионеров и 89,266 миллионов трудоспособного населения.

По прогнозам Росстата , уже в 2020 году будет 36 миллиона пенсионеров на 79 миллионов трудоспособного населения.

Демографическая шкала в России, если верить Росстату, напоминает кардиограмму: В 2011 родились 1,7 миллиона детей, в 2014-м — 1,9, в 2017-м — 1,6 миллиона… Рождаемость прогнозировать вообще дело неблагодарное, а потому рассчитывать на резкий прирост работоспособного населения в ближайшие 20 лет не приходится.

Есть еще один важный показатель — продолжительность жизни. И она-то как раз неуклонно растет. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, в 2017 году в России она достигла исторического максимума: 72,5 года (67,5 года для мужчин, 77,4 года для женщин). То есть в ближайшие годы пенсионеров будет становиться все больше. Следовательно — увеличатся и расходы на пенсионное обеспечение. Это ощущается уже сейчас.

В апреле Минтруд РФ подготовил поправки к бюджету Пенсионного фонда России. Согласно документу, общие доходы, по прогнозам, снизятся на 66,7 миллиарда рублей, а общие расходы увеличатся на 83,5 миллиарда. В прошлом году, чтобы покрыть дефицит бюджета ПФР, Минфин впервые в истории потратил 164,2 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния. Какой резерв будет задействован в этом году, неизвестно, однако вечно так делать не получится: никаких закромов не хватит. Поэтому и пенсионный возраст растет.

ВЫПЛАТЫ БУДУТ РАСТИ

Сейчас в России действует система, когда работающие пенсионеры получают выплаты вне зависимости от размера ежемесячной зарплаты.

Прошлый год дал старт беспрецедентному повышению выплат и пособий жителям столицы. Минимальная пенсия в Москве увеличилась, выросли размеры выплат и пособий для ветеранов войны, инвалидов. Московские надбавки к пенсиям с 1 января текущего года увеличились на 3 тысячи рублей. Таким образом, минимальная пенсия выросла с 14,5 тысячи до 17,5 тысячи рублей в месяц. Повышение коснулось около 1,4 миллиона пенсионеров. Еще 43 тысячи неработающих москвичей пенсионного возраста получили городскую доплату впервые.

Кроме того, с 2018 года вдвое увеличились ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, а также жертвам политических репрессий. Надбавку в размере от одной до двух тысяч рублей получает почти миллион жителей столицы. Кроме того, в два раза увеличились городские пособия ветеранам и участникам обороны Москвы. Теперь им ежемесячно будут выплачивать восемь тысяч рублей вместо четырех.

Вдвое возросли ежемесячные компенсации пенсионерам взамен бесплатного проезда на городском транспорте и в пригородных электропоездах. А размер выплаты взамен бесплатного лекарственного обеспечения составил 1108 рублей в месяц. Участники войны получают частичную компенсацию стоимости основных продуктов питания из продовольственной корзины, рассчитанной на 30 дней. Она составляет 2000 рублей. Кроме того, участники войны и инвалиды боевых действий получают 500 рублей ежемесячно в виде компенсации на оплату услуг местной телефонной связи.

Дополнительные выплаты предусмотрены и для московских долгожителей. Те, кому в 2018 году исполняется 101 год и больше, единовременно получат 15 тысяч рублей.

Супружеские пары, празднующие юбилеи, могут рассчитывать на денежные выплаты. Подарком к полувековому юбилею совместной жизни станут 20 тысяч рублей, а «изумрудным» и «бриллиантовым» юбилярам, которые провели вместе 55 и 60 лет, вручат по 25 тысяч рублей. Те же, кто прожил вместе 65 и 70 лет, получат 30 тысяч рублей. Эта мера социальной поддержки распространяется на пятнадцать тысяч московских семей.

Ни для кого не секрет, что цены на необходимые продукты питания постоянно увеличиваются, а тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг изменяются совсем не в меньшую сторону. Однако вслед за ними повышаются и городские доплаты к денежным пособиям, которые получают ветераны и люди пенсионного возраста. В одном из выступлений мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что ежегодно власти столицы повышают размер минимальной пенсии почти на тысячу рублей. И в дальнейшем, насколько это возможно, пенсии будут стараться повышать.

По словам руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна, проект постановления о социальных выплатах на будущий год составляется на основании пожеланий москвичей.

— К примеру, чтобы установить оптимальные размеры пособий на 2018 год, мы провели около десяти встреч с ветеранской общественностью, с пенсионерами, — рассказал Петросян.

КАК У НИХ В каком возрасте отправляются на заслуженный отдых в странах Европы и Азии и на какие выплаты могут рассчитывать пенсионеры.

Канаде, Испании, Одна из стран, где мужчины и женщины выходят на пенсию в одном возрасте — 65 лет, — Япония . При этом средняя продолжительность жизни в Японии одна из самых высоких в мире и составляет 82,1 года. Также одновременно — в 67 лет — выходят на пенсию мужчины и женщины в Дании Норвегии . В США Швеции оба пола уходят на заслуженный отдых в 65 лет. В Венгрии — в 62 года.

Великобритании , с ее высоким уровнем жизни, мужчины уходят на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60, в Италии — в 67 и 65 лет соответственно, в Польше — в 65 и 60 лет, во Франции — 67 и 65.

Белоруссии, Узбекистане и на Украине пенсионный возраст — 60 и 55 лет соответственно, в Азербайджане — 62 и 57 лет, в Казахстане — 63 и 58.

Довольно высокие пенсии получают французы: 43 тысячи рублей, если перевести на рубли. 33 тысячи рублей получают в Германии , 27 — в Японии. В Китае пенсионеру положено около 9500 рублей.

На Украине средняя пенсия составляет около 5,5 тысячи, в Белоруссии — 9,5 тысячи.

Не установлен размер пенсии в Мексике — там уже давно отказались от распределительной системы и ввели накопительную — по принципу «что заработал, то и получил». Пенсионерам возвращаются отчисления, сделанные ими ранее в процессе трудовой деятельности в соответствующий фонд.

ЦИФРЫ

Средние размеры пенсий в 2018 году по стране

— страховая по старости — 14 151 рубль;

— страховая по инвалидности — 8738 рублей;

— страховая по случаю потери кормильца — 8869 рублей;

— социальная пенсия — 9062 рубля;

— социальная пенсия детям-инвалидам — 13 410 рублей;

— пенсии граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, — 30 694 рубля и 35 387 рублей соответственно.

По данным Пенсионного фонда России

КСТАТИ

Уровень обеспечения пенсионера в России всегда будет не ниже прожиточного минимума в регионе, где он проживает. Если даже размер пенсии вместе с другими выплатами, которые полагаются неработающему пенсионеру, окажутся ниже прожиточного минимума, ему установят социальную доплату.