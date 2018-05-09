На Урале вырос оборот розничной торговли

Впечатляют цифры увеличения объемов розницы в Тюменской области Югре и на Ямале. Отличилась вся «матрешка»: в среднем разница между январем-мартом прошлого года и нынешнего — почти 11 процентов. Пусть в этой прибавке не учтена инфляция, но и с ней получим большой плюс. По словам тюменского губернатора Владимира Якушева, потребительский сектор укрепил прошлогодний прирост реальных среднедушевых доходов и реальной заработной платы — на 0,9 и 3,5 процента соответственно. О том, что финансовое благополучие домохозяйств продолжает расти, свидетельствует и резкий приток в областную казну НДФЛ (в поквартальном сравнении).

На первый взгляд, схожая тенденция в других регионах УрФО. В целом по округу, если сопоставлять первые 9 месяцев 2017-го с аналогичным периодом 2016-го, отрицательная разница в обороте составляла 2,5 процента, но уже к концу года она уменьшилась впятеро. В позитивном тренде — Свердловская область , а вот на Южном Урале отставание — с поправкой на инфляцию — было существенным. Пока челябинцы лишь приближаются к номинальным показателям сравнительно благополучного 2014 года. В Курганской области не наблюдалось такого спада товарооборота, номинально он постепенно увеличивается, зато здесь существенно ниже покупательская способность: доход каждого пятого жителя Зауралья в 2017 году был ниже прожиточного минимума, каждого десятого — не превышал семи тысяч рублей.

По мнению экспертов, в западносибирских регионах всплеск активности покупателей вызван не столько повышением зарплат, сколько желанием «тратить, как прежде».

— Люди устали жить в режиме постоянной экономии. Вчера для потребителей была характерна тенденция отложенного спроса, сегодня они позволяют себе намного больше. Берут кредиты. Мы выдали их с января по март на 28 процентов больше, чем годом ранее, — говорит Гариф Ромашкин, управляющий розничным бизнесом регионального отделения крупного федерального банка.

Впрочем, это явление повсеместное. Менеджеры базирующихся на Урале торговых сетей отмечают заметное увеличение спроса на бытовую технику, электронику, легковые машины. Убедителен сравнительный анализ продаж авто, подготовленный Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) и агентством «Автостат». В Свердловской области за год число автокредитов выросло на 44 процента. Доля заимствований в этом сегменте розничного рынка на Среднем Урале достигла 52 процентов, а в Челябинской области по итогам первого квартала — уже 63. По данным НБКИ, потребительских кредитов челябинцы взяли на 9,7 процента больше, чем год назад, свердловчане — на 13,7. Примерно такими же темпами увеличивается вал микрокредитов.