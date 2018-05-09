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Банки больше ценят клиентов с iPhone, чем с Android
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Банки больше ценят клиентов с iPhone, чем с Android 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Банки охотнее выдают кредиты клиентам, владеющим iPhone, чем Android-устройствами, выяснили эксперты американского бюро экономических исследований. Специальные алгоритмы вычисляют, какой моделью смартфона пользуется заемщик, чтобы учесть эту информацию при вынесении решения по заявке и расчете кредитных ставок.
Несмотря на то что iPhone давным-давно перестал быть неотъемлемым атрибутом успешного человека, банки по-прежнему считают, что те, кто сумели раскошелиться на покупку смартфона от Apple, более кредитоспособны, чем те, кто предпочли Android. Учитывая популярность iPhone X, найти логику в этом достаточно сложно.
Определение марки смартфона заемщика происходит в несколько этапов. Сначала алгоритм сканирует само устройство, с которого заполняется заявка. Если это не смартфон, поднимается история всех покупок клиента, совершенных с использованием электронного адреса, указанного при заполнении анкеты на получение кредита.
Помимо марки смартфона банковские алгоритмы учитывают множество других факторов. Например, вероятность одобрения заявки по кредиту гораздо выше у тех клиентов, чей адрес электронной почты состоит из их собственного имени или фамилии, но не содержит цифр, а также у тех, кто заполняет заявку на кредиты до 6 вечера и не попал на сайт банка из агрегатора низких цен.
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