В Китае покупатель заплатил за булочку 1,5 миллиона рублей

Житель китайского города Чэнчжоу в провинции Хэнань приобрел сдобную булочку за 147 258 юаней, что равняется примерно 1,5 миллионам рублей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что ошибочный платеж хозяин магазина по имени Он Люжу обнаружил по время ежемесячного аудита. «Лишние деньги» поступили через систему оплаты мобильных счетов Ali Pay. Чтобы оплатить через нее покупку, необходимо отсканировать QR-код магазина и ввести пароль для авторизации транзакции. Судя по всему, именно здесь и произошла ошибка. Покупатель мог по рассеянности ввести шестизначный пин-код в поле суммы.

"Это слишком большая сумма денег. Мне некомфортно от мысли, что мне были перечислены деньги, которые я не должен был получить", — объяснил Он Люжу.