Рассеянный китаец купил булочку за 1,5 млн рублей

Хозяин продовольственного магазина в городе Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань Он Люжу обнаружил в ходе ежемесячного аудита крупную сумму «лишних» денег. Оказалось, что неизвестный покупатель заплатил за сдобную булочку 147 258 юаней (примерно 1,5 миллиона рублей). Предприниматель решил отыскать рассеянного клиента, сообщило издание Daily Mail.

Ошибочный платеж прошел через китайскую систему мобильных расчетов Ali Pay. Ее функционал устроен таким образом, что в поле суммы к оплате вполне возможно по рассеянности ввести шестизначный пин-код. Чтобы оплатить покупку через мобильную систему, клиенты сканируют QR-код магазина и вводят свой пароль для авторизации транзакции — поля ввода при этом легко перепутать. К слову, булочки в магазине Он Люжу стоят всего один юань (10 рублей).

По словам владельца магазина, когда обнаружились лишние деньги, он решил отыскать рассеянного покупателя и вернуть ему его деньги. «Это слишком много денег. Я не чувствую себя комфортно, зная, что это не мое», — объяснил Он Люжу. При этом владелец продуктовой лавки доавил, что 140 000 юаней эквивалентны годовому доходу.

«Я не мог спать по ночам», — сказал Он Люжу. — «Я просто хочу вернуть деньги владельцу».

По словам владельца магазина, с ним уже связался вероятный владелец «лишних» денег. Если он докажет, что действительно является тем самым покупателем, ему вернут деньги в присутствии полицейских.