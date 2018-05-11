Ещё
Минфин: категория «B» не означает, что налог начислят как за легковушку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией

Минфин: категория «B» не означает, что налог начислят как за легковушку 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин рассказал, как автомобилю присваивают тип и категорию для расчета налога на транспорт.
Объекты такого налогообложения определены в статье 358 НК РФ, к ним относятся, в том числе транспортные средства, зарегистрированные в соответствии с законами РФ.
Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 закрепляет обязанности по регистрации ТС за органами ГИБДД МВД РФ. В соответствии с Приказом МВД РФ от 24.11.2008 № 1001, сотрудники департамента реализуют свою обязанность на основании паспорта авто, выдавая по итогам своих действий свидетельство о регистрации, где отражаются его тип и категория.
Указанные сведения об автомобиле должны совпадать с регламентом Конвенции о дорожном движении от 08.11.1968 года, установлено Приказом МВД РФ № 496 от 23.06.2005.
Учитывая, что к категории «B», указанной в паспорте отнесены как легковые так и грузовые авто с ограничениями по массе, выводы в отношении типа транспортного средства на основании этой характеристики делать непозволительно.
Указанная информация содержится в Сертификате одобрении типа, а также в третьей строке паспорта — «Наименование (тип ТС)». Кроме того, в строке «Марка, модель ТС» согласно Отраслевой нормали ОН 025 270-66 вторая цифра в составе условного кода также говорит о типе автомобиля.
Кодекс устанавливает расчет инспекторами транспортного налога на основании сведений, переданных из органов ГИБДД МВД РФ, по форме утвержденной Приказом ФНС РФ от 17.09.2007 № ММ-3-09/536@. Бланк содержит информацию, в том числе о типе и категории транспортного средства.
В вопросах определения расчетных характеристик автомобилей самостоятельность налоговиков исключена, подчеркивают в Минфине.
Время бухгалтера: последние новости
Граждане Беларуси, Казахстана и Армении, работающие в России, заплатят 13-ти процентный налог НДФЛ с отпускных платят до конца месяца, в котором их перевели работнику Ликвидация организации: возможен ли возврат переплат по налогам и взносам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией185
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову219
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать240
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200786
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»1035
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение