Минфин: категория «B» не означает, что налог начислят как за легковушку 

Минфин рассказал, как автомобилю присваивают тип и категорию для расчета налога на транспорт.
Объекты такого налогообложения определены в статье 358 НК РФ, к ним относятся, в том числе транспортные средства, зарегистрированные в соответствии с законами РФ.
Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 закрепляет обязанности по регистрации ТС за органами ГИБДД МВД РФ. В соответствии с Приказом МВД РФ от 24.11.2008 № 1001, сотрудники департамента реализуют свою обязанность на основании паспорта авто, выдавая по итогам своих действий свидетельство о регистрации, где отражаются его тип и категория.
Указанные сведения об автомобиле должны совпадать с регламентом Конвенции о дорожном движении от 08.11.1968 года, установлено Приказом МВД РФ № 496 от 23.06.2005.
Учитывая, что к категории «B», указанной в паспорте отнесены как легковые так и грузовые авто с ограничениями по массе, выводы в отношении типа транспортного средства на основании этой характеристики делать непозволительно.
Указанная информация содержится в Сертификате одобрении типа, а также в третьей строке паспорта — «Наименование (тип ТС)». Кроме того, в строке «Марка, модель ТС» согласно Отраслевой нормали ОН 025 270-66 вторая цифра в составе условного кода также говорит о типе автомобиля.
Кодекс устанавливает расчет инспекторами транспортного налога на основании сведений, переданных из органов ГИБДД МВД РФ, по форме утвержденной Приказом ФНС РФ от 17.09.2007 № ММ-3-09/536@. Бланк содержит информацию, в том числе о типе и категории транспортного средства.
В вопросах определения расчетных характеристик автомобилей самостоятельность налоговиков исключена, подчеркивают в Минфине.