Минфин: категория «B» не означает, что налог начислят как за легковушку

Минфин рассказал, как автомобилю присваивают тип и категорию для расчета налога на транспорт.

Объекты такого налогообложения определены в статье 358 НК РФ , к ним относятся, в том числе транспортные средства, зарегистрированные в соответствии с законами РФ.

Указанные сведения об автомобиле должны совпадать с регламентом Конвенции о дорожном движении от 08.11.1968 года, установлено Приказом МВД РФ № 496 от 23.06.2005.

Учитывая, что к категории «B», указанной в паспорте отнесены как легковые так и грузовые авто с ограничениями по массе, выводы в отношении типа транспортного средства на основании этой характеристики делать непозволительно.

Указанная информация содержится в Сертификате одобрении типа, а также в третьей строке паспорта — «Наименование (тип ТС)». Кроме того, в строке «Марка, модель ТС» согласно Отраслевой нормали ОН 025 270-66 вторая цифра в составе условного кода также говорит о типе автомобиля.

Кодекс устанавливает расчет инспекторами транспортного налога на основании сведений, переданных из органов ГИБДД МВД РФ, по форме утвержденной Приказом ФНС РФ от 17.09.2007 № ММ-3-09/536@. Бланк содержит информацию, в том числе о типе и категории транспортного средства.

В вопросах определения расчетных характеристик автомобилей самостоятельность налоговиков исключена, подчеркивают в Минфине.