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Доход врио главы Ивановской области вырос почти на 2 млн рублей
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Доход врио главы Ивановской области вырос почти на 2 млн рублей 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Доход временного исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского за 2017 год увеличился почти на 2 млн рублей по сравнению с предыдущим годом. Сведения о доходах опубликованы на официальном сайте правительства региона.
Согласно декларации за 2017 год, врио главы Ивановской области заработал более 8,6 млн рублей. В 2016 году Станислав Воскресенский занимал должность заместителя министра экономического развития РФ, заработав 6,8 млн рублей.
Супруга врио губернатора — актриса Светлана Дрыга задекларировала доход более 1,3 млн рублей, для сравнения в 2016 году она заработала в два раза больше — 2,7 млн рублей.
Список недвижимости, которой владеет семья Воскресенского, за 2017 год не изменился. Врио губернатора принадлежит квартира площадью 132 квадратных метра, гараж, автомобиля нет. У его супруги в собственности три квартиры, доля в жилом доме, земельном участке и легковой автомобиль Mercedes Benz C180.
10 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил заместителя министра экономического развития РФ Станислава Воскресенского врио губернатора Ивановской области. Ранее глава государства принял досрочную отставку руководителя этого региона Павла Конькова.
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