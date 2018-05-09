Доход врио главы Ивановской области вырос почти на 2 млн рублей

Согласно декларации за 2017 год, врио главы Ивановской области заработал более 8,6 млн рублей. В 2016 году Станислав Воскресенский занимал должность заместителя министра экономического развития РФ , заработав 6,8 млн рублей.

Супруга врио губернатора — актриса Светлана Дрыга задекларировала доход более 1,3 млн рублей, для сравнения в 2016 году она заработала в два раза больше — 2,7 млн рублей.

Список недвижимости, которой владеет семья Воскресенского, за 2017 год не изменился. Врио губернатора принадлежит квартира площадью 132 квадратных метра, гараж, автомобиля нет. У его супруги в собственности три квартиры, доля в жилом доме, земельном участке и легковой автомобиль Mercedes Benz C180.