Мусульмане Башкирии готовятся к посту: духовенство назвало даты священных праздников

В 2018 году первый день священного месяца Рамазан выпадает на 16 мая. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман республики. Ураза Байрам будет отмечаться 15 июня. Фитр-садака, сумма, которую каждый верующий должен выплатить до праздника, составляет 50 рублей. Эта плата для мусульман с низким достатком. Для людей со средним достатком — 150 рублей, для состоятельных — 300 рублей.

— Для тех верующих, кто по состоянию здоровья пост не держит, определена сумма искупительной выплаты — фидьи. Для жителей Башкирии это 180 рублей за каждый пропущенный день. За весь месяц мусульмане должны отдать 5400 рублей, — рассказали в Духовном управлении.

Кроме того стала известна сумма, выплачиваемая со свободных средств верующих, то есть закят. Если у мусульманина есть нисаб в 224 тысячи рублей, то закят для него равен 5600 рублей, или 2,5 процентов.