Прокурор Мотовилихинского района Перми задекларировал доход в 5 млн рублей

Прокуроры Пермского края отчитались по доходам за 2017 год.

Согласно опубликованной на сайте ведомства декларации, самым состоятельным стал прокурор Мотовилихинского района Перми Виктор Неволин . Его доход составил 5 млн 407 тысяч 876 рублей. У прокурора в собственности есть земельный участок, квартира и гараж, а также в пользовании жилой дом. Ездит Виктор Неволин на автомобиле Toyota RAV4. У его супруги также есть жилой дом и земельный участок в собственности. Её доход за прошлый год составил 3 млн 664 тысячи 239 рублей.

Прокурор Пермского края Вадим Антипин задекларировал доход в 3 млн 22 тысячи 311 рублей в 2017 году. В собственности у него земельный участок и квартира. Ещё одна квартира (служебная) и земельный участок находятся в пользовании. У супруги прокурора нет дохода, но есть доля в квартире. Автомобиля в семье нет. Один из несовершеннолетних детей Вадима Антипина получил в 2017 году доход 5 тысяч 868 рублей. Напомним, в прошлом году Вадим Антипин декларирован годовой доход в 2,73 млн рублей.

Первый заместитель прокурора Пермского Края Владимир Черкасов задекларировал доход в 3 млн 347 тысяч 22 рубля. В собственности у него две квартиры, дача, земельный участок и автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Его супруга заработала в прошлом году почти 200 тысяч рублей. В собственности у неё земельный участок и гараж.

Остальные заместители прокурора края сообщают о доходах примерно в 2,5 млн рублей.