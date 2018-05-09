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Минфин объяснил правила выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
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Минфин объяснил правила выдачи льготной ипотеки для семей с детьми 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Льготная ипотека под 6% будет положена семье, даже если второй или третий ребенок в ней родился в последний день действия программы — 31 декабря 2022 года, пишет РБК.
По правилам, действующим сейчас, семьи могут получить льготный займ с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022. Но если ребенок родится именно 31 декабря 2022 года, то без изменения правил, семья уже не успеет оформить документы для льготной ипотеки.
Льготная ипотека для многодетных семей предлагает ставку 6% в течение первых трех лет. После этого выплаты по кредиту начинают взыматься в размере ключевой ставки Центробанка на момент заключения договора, увеличенной на 2 п. п. В качестве первоначального взноса на получение льготной ипотеки семьям разрешили использовать материнский капитал.
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