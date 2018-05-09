Минфин объяснил правила выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Льготная ипотека под 6% будет положена семье, даже если второй или третий ребенок в ней родился в последний день действия программы — 31 декабря 2022 года, пишет РБК.

По правилам, действующим сейчас, семьи могут получить льготный займ с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022. Но если ребенок родится именно 31 декабря 2022 года, то без изменения правил, семья уже не успеет оформить документы для льготной ипотеки.