Почему нельзя брать квартиру в ипотеку: 8 мифов

Автор блога «Сам себе инвестор в недвижимость» Юлия Нойманн рассказала, почему мы так боимся ипотеки — и какое эти страхи имеют отношение к реальности.

Когда вы оформляете ипотеку, и вам называют сумму процентов за 15—20 лет, вы переплачиваете в 1,5—2 раза. Но обычно ее гасят гораздо быстрее — и такая сумма не успевает набежать.

Проценты по ипотеке будут пересчитываться каждый раз, когда вы положили больше денег, чем ваш платеж. Поэтому после окончания выплаты сумма по процентам будет намного меньше, чем вам изначально посчитали в банке.

Отличие «серой» зарплаты от «белой» при получении ипотеки — в справке. Если у вас белая зарплата — берете справку 2-НДФЛ и подаетесь на ипотеку. Если у вас серая зарплата — оформляете справку по форме банка. Процентная ставка и для «белой», и для «серой» зарплаты одинакова.

Все проблемы решает первый взнос. Если у вас есть 30% первого взноса, ипотеку вам могут одобрить по двум документам: паспорт и СНИЛС. Но: важно, чтобы у вас была хорошая кредитная история. Найдите специалиста по ипотеке, который занимается нестандартными ситуациями и имеет выстроенные отношения с банками, — без его помощи не обойтись.

Ипотеку не гражданам России одобрить можно. Но в таком случае вам нужно отработать официально по трудовой минимум 1 год на территории России.

Можно брать 2—3 ипотеки, если это позволяет ваш реальный доход.

Ипотеку можно брать до 75 лет.

Отсутствие кредитной истории равно хорошей кредитной истории.

Но: супруги друг у друга всегда созаемщики. Если, например, у жены нет кредитной истории или есть хорошая кредитная история, а у мужа она испорчена, в ипотеке сейчас могут отказать. Тогда есть 2 варианта:

супруг дает согласие на ипотеку;

сделать брачный договор между супругами на покупку этой квартиры, чтобы мужа не рассматривали как участника сделки.

Квартиру, купленную в ипотеку, продать можно. Поэтому не обременяйте себя неподъемной ношей сразу, покупайте жилье по сегодняшним доходам. И платить будет комфортно, и будет место для других вещей в жизни. А появится большая семья и дети — тогда и подумаете о смене квартиры, продав свою студию с невыплаченной ипотекой.

Важно: внимательно выбирайте банк. Далеко не все банки дают такие ипотеки, которые потом можно переуступить.