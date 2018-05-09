Размер пособий возрастет для льготников в Хабаровском крае

Хабаровском крае с 1 июня на 10% вырастет размер ежемесячной денежной выплаты для льготников. Повышение выплат коснется более 229 тысяч человек, проживающих в регионе. Об этом сообщила РИА «Восток‐Медиа — Хабаровск».

По постановлению губернатора края размер пособий увеличится для граждан пожилого возраста, многодетных семей, тружеников тыла и реабилитированных лиц, ветеранов труда и ветеранов военной службы.

По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, Центры соцподдержки населения перерасчет ежемесячной выплаты сделают сами, без личного обращения граждан.

С 1 мая минимальный размер оплаты труда в стране сравнялся с прожиточным минимумом и теперь составляет 11 тысяч 163 рубля.