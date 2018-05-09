Эксперты рассказали о влиянии «демографической ямы» на ипотеку

МОСКВА , 9 мая — РИА Новости . Вследствие сложившейся в конце 1990-х годов «демографической ямы» рынок розничного кредитования в России к 2027 году может уменьшиться в среднем на 12-13%, наибольшее сокращение ожидает рынок ипотечного кредитования — на 17%, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

"К 2027 году «демографическая яма» переместится и существенно поменяет сложившуюся картину в розничном потребительском кредитовании… Вследствие «демографической ямы» сжатие рынка розничного кредитования к 2027 году может составить в среднем 12-13%, что в абсолютных величинах на текущий момент составляет более 50 миллиардов рублей в месяц", — сказано в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Наиболее существенный спад популярности ожидает ипотечное кредитование. К 2027 году этот рынок сократится более чем на 17%", — отмечают аналитики.

В феврале текущего года занимавший тогда пост главы Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что российская экономика уже начала сталкиваться с вызовами из-за «демографической ямы» конца 1990-х годов, в частности в ближайшие годы будет острее ощущаться дефицит рабочей силы.

Возрастной прогноз

Доля заемщиков в возрасте 25-34 лет, которые в настоящий момент являются основными потребителями ипотеки, автокредитов и потребкредитов, в следующие десять лет будет сокращаться быстрее всего, предупреждают аналитики.

"В 2027 году количество кредитующихся клиентов в возрасте 25–34 лет упадет на 43%. В настоящий момент это основная возрастная группа, активно оформляющая различные банковские продукты — ипотеку, автокредит, потребительские кредиты", — отмечают эксперты, добавляя, что существенно снизится и доля кредитных клиентов в возрасте 55–64 лет — примерно на 19%.

Наибольший же рост покажет группа заемщиков в возрасте 65–74 лет. «Лидером по доле окажется возрастная группа 65–74 лет с ростом количества клиентов в 50%. В настоящий момент основным продуктом в данной группе являются займы МФО», — сказано в исследовании.

Доля молодых заемщиков в возрасте 18-24 лет, которые в настоящее время в основном интересуются открытием кредитных карт и POS-кредитованием, тоже покажет рост — на 13%. Количество клиентов в возрасте 35-44 лет к 2027 году вырастет на 6%, а доля заемщиков в возрасте 45-54 лет — на 7%, прогнозируют аналитики.

Не все потеряно

Однако авторы исследования считают, что у банковского сектора еще есть время для решения проблемы «демографической ямы», в основном путем вовлечения в кредитование молодежи в возрасте от 18 до 24 лет и людей пенсионного возраста.

"И если с пенсионерами ситуация может быть решена за счёт ожидаемого повышения пенсионного возраста, то с молодым сегментом банкам ещё предстоит научиться работать, предлагая им не только высокомаржинальные кредитные карты, но и более дешевые потребительские кредиты", — указывают авторы исследования.

Отмечается, что многие банки уже сейчас стараются «выращивать» клиентов с раннего возраста, развивая программы, основанные на дебетовых картах или картах с минимальными лимитами кредитования или овердрафтов, а также выдавая POS-кредиты.

"Развитие этого направления связано с повышенными кредитными рисками для кредиторов вследствие отсутствия кредитной истории у молодого населения. Управление рисками в данном случае требует от кредиторов поиска новых источников информации о поведении и интересах молодого населения, на что они уже в настоящее время нацелены", — подчеркивается в исследовании.