Банк «Уралсиб» упростил перевод средств на карты своих клиентов

Новая услуга позволяет осуществлять переводы по ссылке, при этом отправителю не требуется знать реквизиты карты получателя.

Как пояснили в финучреждении, для перечисления средств получателю достаточно отправить отправителю ссылку, которая генерируется в соответствующем разделе мобильного банка или интернет-банка и ведет на индивидуальную страницу пополнения. Для совершения перевода отправителю потребуется знать только реквизиты собственной карты.