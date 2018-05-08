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Банк «Уралсиб» упростил перевод средств на карты своих клиентов
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Банк «Уралсиб» упростил перевод средств на карты своих клиентов 

Банки.ру 28 минут назад
Новая услуга позволяет осуществлять переводы по ссылке, при этом отправителю не требуется знать реквизиты карты получателя.
Как пояснили в финучреждении, для перечисления средств получателю достаточно отправить отправителю ссылку, которая генерируется в соответствующем разделе мобильного банка или интернет-банка и ведет на индивидуальную страницу пополнения. Для совершения перевода отправителю потребуется знать только реквизиты собственной карты.
Подключить интернет-банк можно самостоятельно на сайте, в контакт-центре, банковском платежном терминале, а также в ближайшем отделении «Уралсиба». Для подключения мобильного банка необходимо скачать бесплатное приложение «Мобильный банк» для платформ iOS, Android.
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