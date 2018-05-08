Экономист: Повышением пенсионного возраста замаскируют реальный кризис в экономике 

Одной из приоритетных задач для нового состава правительства РФ станет подготовка предложений по повышению пенсионного возраста. Об этом заявил Дмитрий Медведев, который 8 мая вновь занял пост премьер-министра России. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о его назначении, ранее переизбрание Медведева на пост главы кабмина одобрила Госдума.
Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин считает, таким шагом правительство пытается под предлогом экономии бюджетных средств переключить внимание от проблем «теневого» сектора экономики.
Повышение пенсионного возраста прогнозируют в ближайшие месяцы
«Это способ отвлечь внимание от реальной причины пенсионного кризиса, от регрессивной шкалы обложения наших доходов. Сейчас чем человек беднее, тем он больше платит. В результате регрессивной шкалы налогообложения доходов граждан, людей буквально выталкивают в «тень». В «теневой» экономике, по оценкам Минфина, занято порядка 5 млн человек. Соответственно, эти люди не платят налогов и не платят в Пенсионный фонд. В этом причина пенсионного кризиса, а не в том, что у нас слишком много пенсионеров и они слишком хорошо живут», — заявил экономист в эфире НСН.
По мнению Делягина, планка пенсионного возраста будет повышаться постепенно, «не в один день» и согласно предложениям Центра стратегических разработок, который возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин. «Господин Кудрин уже все сказал. Повышение пенсионного возраста для женщин будет на 8 лет — до 63 лет, для мужчин на 5 лет — до 65. Это будет лишение молодежи рабочих мест, возможности трудоустройства. Это будет большое напряжение со стороны пенсионеров. Экономия денег для бюджета будет не значительная: этого хватит на 3-4 года», — отметил эксперт.
Как уточнил Медведев на заседании Госдумы, решение о повышении возраста выхода на пенсию нужно «принимать аккуратно, взвешенно», а так же учитывать состояние здоровья человека, его готовность продолжить трудовую деятельность и другие факторы, передает РИА Новости. Напомним, что действующий возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — был установлен в 1930-х годах.
Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов рассказал НСН об альтернативе повышению пенсионного возраста в России.