Ветераны Великой Отечественной войны в Ингушетии получили ко Дню Победы по 50 тыс. рублей

Ингушетии четырем ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы вручили подарки и выплаты по 50 тысяч рублей. Кроме того, 138 вдов ветеранов получили выплаты в 10 тысяч рублей.

«Мы понимаем, что подвиг наших ветеранов бесценен и мы никогда не сможем отблагодарить их за все, что они для нас сделали, но в преддверии Дня Победы решили сделать такой презент. У нас осталось всего четыре ветерана, и всем им были развезены подарки и материальная помощь в размере 50 тысяч рублей, а 138 вдов ветеранов получили по 10 тысяч рублей», — рассказал ТАСС руководитель пресс-службы главы Ингушетии Халид Танкиев.

В Ингушетии ветераны обеспечены жильем и компенсациями для улучшения жилищных условий. Помимо этого, они получают 100-процентную скидку на коммунальные услуги и обеспечиваются транспортными льготами.