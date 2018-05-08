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Помощники Ирека Ялалова рассказали о доходах за 2017 год
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Помощники Ирека Ялалова рассказали о доходах за 2017 год 

ufa1.ru 42 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Заместители уфимского градоначальника поделились информацией о доходах и имуществе. По итогам прошедшего года больше всех заработал Артур Хромец. Чиновник, отвечающий за строительство, архитектуру и транспорт, задекларировал 6,32 миллиона рублей. Он также владеет земельным участком, двумя жилыми домами и квартирой, площадью 41 квадратный метр. Супруга заместителя владеет квартирой в 117 квадратных метров.
Начальник финансового управления Гульнара Валиева заработала за год 5,4 миллиона рублей. В собственности высокопоставленной уфимки половина квартиры. А на мужа зарегистрированы два земельных участка, жилой дом и вторая доля общей квартиры.
Заместитель мэра по гуманитарным вопросам Сынтимир Баязитов заработал за год 2,04 миллиона рублей. В его владении земельный участок, частный дом и доля в квартире. Из транспорта — автомобиль Toyota Rav-4. Доход супруги — свыше 1,1 миллиона рублей.
Замглавы по связям, кадрам и спорту Рустем Газизов зарегистрировал 1,77 миллиона рублей доходов. В собственности у чиновника земельный участок и дом. Супруга владеет долей в квартире и автомобилем Toyota Corolla.
Замглавы администрации по праву и взаимодействию с административными органами Руслан Тухватшин отчитался о доходе в 1,98 миллиона рублей и двух квартирах.
Заместитель по экономике, инвестициям и промышленности Илгмиз Насыртдинов задекларировал заработок в 2,4 миллиона рублей. У чиновника в собственности доли в двух квартирах, собственная жилплощадь и гараж. А также автомобиль SKODA Oktavia, снегоход и автоприцеп. Супруга владеет долями в земельных участках, жилых домах и квартирах, а также имеет собственный гараж.
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