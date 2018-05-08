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Мэр Уфы отчитался о доходах за прошлый год
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Мэр Уфы отчитался о доходах за прошлый год 

ufa1.ru 52 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Ирек Ялалов опубликовал сведения о доходах за 2017 год. Согласно данным, за отчетный период градоначальник заработал 4,81 миллиона рублей. Это на 50 тысяч меньше, чем в 2016 году. Доходы супруги также сократились и составили 540 тысяч рублей, что на 147 тысяч меньше, чем в прошлом году.
В собственности семьи Ялаловых по прежнему автомобили Toyota Prado и Toyota RAV-4. Они зарегистрированы на супругу мэра. А также три квартиры, площадью 59, 114 и 136,5 квадратных метров. Кроме того, чета владеет земельным участком в 23 сотки, жилым домом, площадью в 611 квадратных метров и большим гаражом. Его размеры — 142,9 квадратных метра.
Первый заместитель главы города Салават Хусаинов заработал за прошедший год 2,13 миллиона рублей. Его супруга получила доход в 313 тысяч рублей. Она также владеет небольшим земельным участком, в шесть соток и долей в квартире, площадью 101 квадратный метр.
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