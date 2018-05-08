Мэр Уфы отчитался о доходах за прошлый год

Ирек Ялалов опубликовал сведения о доходах за 2017 год. Согласно данным, за отчетный период градоначальник заработал 4,81 миллиона рублей. Это на 50 тысяч меньше, чем в 2016 году. Доходы супруги также сократились и составили 540 тысяч рублей, что на 147 тысяч меньше, чем в прошлом году.

В собственности семьи Ялаловых по прежнему автомобили Toyota Prado и Toyota RAV-4. Они зарегистрированы на супругу мэра. А также три квартиры, площадью 59, 114 и 136,5 квадратных метров. Кроме того, чета владеет земельным участком в 23 сотки, жилым домом, площадью в 611 квадратных метров и большим гаражом. Его размеры — 142,9 квадратных метра.