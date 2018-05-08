Старость на миллион. Как накопить на пенсию состоятельному россиянину

В одном из недавних выпусков Wall Street Journal был задан вопрос, адресованный людям, которые собираются на пенсию: что вы предпочтете — взять миллион долларов сразу или каждый месяц до конца жизни получать по $5 000 на свой банковский счет. Правда, авторы текста уделили основное внимание не самим деньгам, а чувствам, которые определяют этот выбор. Такое условие было продиктовано исследованием, которое легло в основу этой статьи. Его провела группа американских ученых из университетов Калифорнии, Лос-Анжелеса и Стэнфорда.

Они утверждают, что человек, который предпочтет сразу крупную сумму денег, будет руководствоваться «иллюзией богатства», а тот, кто выберет регулярный доход пожизненно, будет исходить из «иллюзии бедности», то есть в основе его решения — страх остаться без денег. Ученые делают вывод, что оба эти подхода можно примирить, если показывать людям как саму сумму, так и то время, которое они смогут жить на нее при тех или иных расходах. Например, если пенсионеру 65 лет, то, как правило, покупая аннуитет за $1 млн, он, скорее всего, получит от страховой компании предложение о пожизненном ежемесячном доходе в размере $5000.

Однако читая комментарии к этой статье в WSJ, я понял, что основную массу читателей интересует вовсе не название той или иной иллюзии и ее природа. Им в первую очередь хочется знать ответы на вопросы по существу.

Новые пенсионеры

В случае с состоятельными пенсионерами деньги должны «работать», но уже без прежнего риска и, как правило, без непосредственного участия своих владельцев. Их должно хватить на всю жизнь и желательно, чтобы еще осталось детям и внукам.

Правда, как это сделать правильно, знают далеко не все. Еще совсем недавно у всех пенсионеров мира был отличный козырь — высокие депозитные ставки, и все расчеты на будущее велись на основании этой незатейливой арифметики.

Во второй половине 1990-х или перед кризисом 2008 года можно было легко положить миллион долларов на депозит в хорошем западном банке под 5% годовых и каждый год иметь доход в $50 000. В этих обстоятельствах никому бы в голову не пришло задавать вопрос о выборе между $1 млн сразу и ежемесячным доходом в $5 000. В наше время это кажется просто мечтой, и для достижения подобных результатов уже нужны специальные знания и опыт работы с различными финансовыми инструментами. В противном случае, вместо достойного дохода можно и вовсе потерять свой капитал.

Как быть с миллионом

Если мы располагаем $1 млн, то при доходности в 1% (вполне соответствующей реальности) и годовой инфляции в размере 2%, возможный ежемесячный доход в течение 20 лет составит $4 599.

Через 20 лет с учетом инфляции наши выплаты будут реально равны $3 095. О важности того, чтобы деньги постоянно «работали», говорит тот факт, что даже при 1% доходности за 20 лет набегает немалая дополнительная сумма — $103 746.

Какой вывод можно сделать из этого простого расчета? Если вам больше 60 лет и вы не профи в том, как можно делать деньги на своих сбережениях, не сильно рискуя ими, или просто не хотите этим заниматься, то из двух предложенных решений лучше остановиться на пожизненном доходе в размере $5 000. Это будет больше, чем вы сможете получить, «проедая» свои деньги на банковском депозите.

Однако если мы хотя бы немного повысим доходность сбережений, например, с 1% до 3%, то картина существенно изменится. Ежемесячная «пенсия» в этом случае увеличится на 20,6% и составит уже $5 546. За 20 лет набежит $331 034 «навара» от этих скромных 3%. При 5% доходности мы сможем получать в месяц уже $6 600. Вывод простой: эффективное управление пенсионными деньгами — это важнейший фактор личного благополучия на долгие годы.

Трудный выбор

Понятно, что это только базовая логика для принятия того или иного решения. В реальной жизни все гораздо сложнее. Во-первых, для кого-то $5 000 в месяц — это мечта, а для кого-то — жесткий вариант «экономной» жизни.

У кого-то на иждивении дети или престарелые родители, а у кого-то практически нет семьи. Кто-то многие годы платит за дорогую медицинскую страховку, а кто-то так и не удосужился ее купить и теперь надеется исключительно на свой кошелек.

Кто-то собирается провести «золотые» годы в Хабаровске или Москве , а кто-то в Ницце , Барселоне или даже Сан-Франциско . Все это и множество других факторов необходимо учитывать при организации управления личными деньгами, чтобы трезво понимать, на что вы можете рассчитывать, а на что нет. Это касается и тех финансовых инструментов, которые вы можете себе позволить.

Правила накопления

Однажды я слушал выступление известного гуру в области инвестирования — человека в годах — и он заявил, что все его деньги вложены в акции. Как так? Публика всполошилась. Вековая финансовая мудрость говорит нам, что для людей пенсионного возраста это очень опасно. «Да, — ответил он. — Это правда. Но это я делаю не для себя, а для своих внуков. Это уже их деньги».

Таким образом, если у вас не так много денег, как у этого человека, то знайте, что акции вам категорически запрещены, если только вы не большой знаток в этом деле или привлекли настоящего и проверенного специалиста. Но даже в этом случае 10-15% ваших сбережений — это потолок для инвестиций на фондовом рынке.

Что остается? В основном облигации и те же депозиты. И ни в коем случае не связывайтесь с разного рода новомодными вложениями, где риска «практически нет, а доходы гораздо выше банковского депозита». Как правило, новые пенсионеры люди опытные и редко попадаются на подобные уловки, но когда очень хочется, то, как известно, человек бывает слаб.

Управление личными пенсионными деньгами предполагает высший «пилотаж» — настоящую ювелирную работу. Здесь нет места для ошибок. В противном случае у вас просто может не оказаться ни времени, ни средств, для их исправления. А главное — вы можете остаться без денег на жизнь.

Кроме того, нужно понимать, что это «забег» на длинную дистанцию, в ходе которого будут существенно меняться начальные условия. Представим для наглядности, что вы вышли на пенсию 20 лет назад в мае 1998 года.

Тогда впереди вас ждал бы кризис в том же году и тяжелейшие испытания в 2008 году. Каждый раз фондовый рынок опускался бы на 40-50%, рушились бы банки, банкротились компании, обесценивались валюты. А вашим пенсионным деньгам нужно было бы все это достойно пройти и остаться в целости и сохранности. Тут, и в самом деле, лучше десять раз подумать, прежде чем решить, что лучше — синица в руках или журавль в небе.

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