Ещё
Названы сроки внесения в Госдуму закона о повышении пенсионного возраста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы сроки внесения в Госдуму закона о повышении пенсионного возраста 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Госдумы сообщил, что предложения правительства о повышении пенсионного возраста будут внесены в нижнюю палату парламента в «самой короткой перспективе». Об этом сообщает РБК со ссылкой на прямой эфир телеканала «Россия 24».
Вопрос о судьбе этой инициативы Медведеву задал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. «Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста», — ответил премьер, отметив, что прежние рамки выхода на пенсию принимались в 1930-е годы.
Тогда, по словам Медведева, средняя продолжительность жизни «была в районе 40 лет». С тех пор изменились условия, возможности и желание людей трудиться, период активной жизни, подчеркнул он.
«На систему все сильнее влияют демографические изменения, и будущее правительство должно все это учитывать, система неидеальная, ее нужно совершенствовать», — добавил Медведев.
Глава правительства 28 апреля подтвердил, что Россию ждет пенсионная реформа. Он тогда отметил, что выросла продолжительность жизни, поэтому о повышении возраста выхода на пенсию уже можно говорить.
В середине апреля правительство официально признало вопрос пенсионного возраста назревшим, однако никаких конкретных показателей или планок кабмин не раскрывал.
Тогда же аналитики Внешэкономбанка прогнозировали, что пенсионный возраст начнут повышать уже с 2020 года. Эксперты РАНХиГС ранее публиковали доклад о неизбежности повышения пенсионного возраста, за нововведения выступает также и бывший министр финансов Алексей Кудрин.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»80
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово384
Келвин Харрис разбился в ДТП21
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня15
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»513
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение