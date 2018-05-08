«Возрождение» проводит фотоконкурс о платежной системе «Мир»

Банк «Возрождение» приглашает клиентов, держателей карт «Мир», принять участие в фотоконкурсе национальной платежной системы и выиграть билеты на футбольный матч в австрийском Инсбруке , говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Главный приз для трех победителей — билеты на двоих на матч Россия-Австрия, который пройдет 30 мая в городе Инсбрук. Помимо билетов победителям будет оплачен перелет и двухдневное проживание на 2 персоны. Предложение действует до 15 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

Для участия достаточно купить любой товар в любом магазине до 15 мая включительно, оплатить его картой «Мир» и сфотографироваться с покупкой и картой «Мир». Персональные данные и номер карты на фото лучше прикрыть. Затем фото нужно выложить на свою страницу в «ВКонтакте» и обязательно добавить хэштег #мирзароссию.

При этом участнику акции необходимо подписаться на официальную группу платежной карты «Мир» в социальной сети «ВКонтакте» на период проведения акции.