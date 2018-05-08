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В 1 корпусе ЖК Golden City началась продажа машино-мест
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В 1 корпусе ЖК Golden City началась продажа машино-мест 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Glorax Development объявляет старт продаж машиномест в 1 корпусе жилого комплекса Golden City.
В продажу выведены стандартные машино-места по цене от 850 тысяч рублей, а также места семейного формата — с большей площадью и возможностью припарковать два автомобиля. Стоимость предложения начинается от 637 тысяч рублей.
Преимуществом покупки паркинга на старте продаж будет широкий ассортимент и максимально выгодные цены. При 100% оплате или ипотеке предоставляется скидка 15%. Также можно воспользоваться одним из вариантов рассрочки от застройщика.
Напомним, что в начале апреля также стартовали продажи машино-мест во 2 корпусе Golden City.
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