Доходы пензенского губернатора превысили пять миллионов

По итогам 2017 года доходы губернатора Пензенской области составили 5,1 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные налоговой декларации, опубликованные на сайте правительства региона.

Иван Белозерцев — владелец двух земельных участков площадью 33 и 1044 кв.м., жилого дома площадью 408 кв.м и ¼ доли квартиры площадью 76,2 кв.м, а также гаража площадью 19,8 кв.м.

Супруга губернатора задекларировала доход в 223 тысячи рублей, в ее собственности легковой автомобиль и доля в квартире площадью 76,4 кв. М.

Отметим, что в 2016 году доход губернатора составил 5,187 млн рублей.