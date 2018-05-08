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Доходы пензенского губернатора превысили пять миллионов
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Доходы пензенского губернатора превысили пять миллионов 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По итогам 2017 года доходы губернатора Пензенской области составили 5,1 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные налоговой декларации, опубликованные на сайте правительства региона.
Иван Белозерцев — владелец двух земельных участков площадью 33 и 1044 кв.м., жилого дома площадью 408 кв.м и ¼ доли квартиры площадью 76,2 кв.м, а также гаража площадью 19,8 кв.м.
Супруга губернатора задекларировала доход в 223 тысячи рублей, в ее собственности легковой автомобиль и доля в квартире площадью 76,4 кв. М.
Отметим, что в 2016 году доход губернатора составил 5,187 млн рублей.
Напомним, губернатором Иван Белозерцев стал в 2015 году, сменив на этом посту Василия Бочкарева.
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